Az olajembargó csillagászati magasságokba emelné a benzin és a gázolaj árát

Elfogadhatatalan, hogy hatástanulmányok nélkül jelentette be az olajembargót az Európai Bizottság – erről beszélt az M1-en a Századvég szakértője. Hortay Olivér szerint ha az Európai Unió elfogadná a szankciót, akkor több százmilliárd forintért át kellene alakítani például a Mol Dunai finomítóját, mert csak így tudná feldolgozni a nem orosz eredetű olajat. Közben a brüsszeli terv hatására máris meglódult a kőolaj világpiaci ára, Európa több országában már most 800 forint körül van egy liter benzin ára. Magyarországon viszont továbbra is érvényben van az árstop, tehát 480 forint egy liter gázolaj, illetve a 95-ös benzin – közölte az M1 Híradó.

Szakértő: Nem készültek számítások az olajembargó várható hatásairól Az energiapiaci elemző az oroszországi olajembargó egyik súlyos következményéről beszélt az M1-en. Ez nagyon nagy kihívást okozna az egész világgazdaságnak. Hogy az Európai Unióban ez mit is jelentene, például az iparnak, de még inkább a lakosságnak, azt nem lehet tudni, mert erre vonatkozólag nem készültek számítások Brüsszelben. Ez szerinte elfogadhatatlan. Hortay Olivér, üzletágvezető, a Századvég energia- és klímapolitika Üzletágvezetője: „Most az olaj esetében semmilyen ilyen javaslat nincs, csak egyszerűen néhány napja bedobták, hogy olaj embargót kell bevezetni. Pár nappal később, hogy erre 6 hónap áll majd rendelkezésre, és most elindult erről egy vita.” A szakértő szerint Magyarország számára különösen nagy feladatot jelentene az orosz olaj kiváltása, hiszen ahhoz például több száz milliárd forintért át kellene alakítani a Dunai Finomítot, hogy az oroszétól eltérő olajat is fel tudjon dolgozni, majd amikor ez kész, a mostaninál jóval drágábban tudná beszerezni az alapanyagot. Ennek következtében csillagászati magasságokba emelkednének a benzin- és gázolajárak. Amik az olajembargó életbeléptetése után máris 700, illetve 800 forintba kerülnének literenként. Az M1 riporterei több autóst is megkérdeztek a Brüsszel által tervezett intézkedésről. S ahogy korábban, úgy most is azt mondták: nem tudnák és nem is akarnák kifizetni a 7-800 forintos literenkénti üzemanyagárat. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott intejúban kijelentette: „Ez a javaslat így ebben a formájában felér egy a magyar gazdaságra ledobott atombombával.” Orbán Viktor kifejtette: az Európai Bizottság elnökasszonya akarva-akaratlanul megtámadta Európa egységét az Oroszország elleni olajembargóval kapcsolatban. Ursula von der Leyen szerdai újabb szankciós javaslatáról a kormányfő azt mondta: az felrúgja a néhány héttel ezelőtt létrejött uniós egységet. Egy háború idején ennek pedig súlyos következményei vannak – tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a brüsszeli terv nem csak az üzemanyagok áráról szól, hanem a rezsicsökkentés megvédéséről is. Kiemelte: a szankciókkal kapcsolatban korábban világossá tette, hogy lesz egy vörös vonal, ez pedig az energiaembargó. Orbán viktor, miniszterelnök: „Ha most ezt elfogadtuk volna, tehát ezt nem küldtem volna vissza tegnap, akkor hétfőtől a rezsicsökkentésnek – lehet, hogy túlzok, de az év végétől a rezsicsökkentésnek – vége van.” Az EU külügyi főképviselője szerint elfogadhatatlan a magyar álláspont az olajembargó ügyében. Egy firenzei pódiumbeszélgetésen Josep Borrell arról beszélt, hogy az EU már ajánlott különböző engedményeket Magyarországnak – hasonlóan Szlovákiához és Csehországhoz, ezeket azonban kevesellte a magyar kormány. Borrell ugyanakkor arról nem beszélt, hogy milyen gazdasági hatásai lennének az olajembargónak Magyarországon. Szakértők azonban kiszámolták, hogy az olajembargó az éves inflációt 3,5 -4 százalékponttal növelné, míg a gazdasági növekedést 3 – 3,5 százalékponttal fékezné. Mindez Magyarország GDP-jében 5 milliárd eurónyi, vagyis nagyjából 1900 milliárd forintnyi veszteséget okozna.