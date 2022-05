Jelentősen drágulnak a gabonafélék

A búza 63, a takarmánykukorica ára majdnem 70 százalékkal ugrott meg. Főképp az orosz-ukrán háború miatti bizonytalanságok határozzák meg a mezőgazdasági kilátásokat.

Aratásra váró, érett búzakalászok a Baranya megyei Somberek határában (MTI Fotó: Sóki Tamás)

Magyarországon az étkezési búza – áfa és szállítási költség nélküli – termelői ára április harmadik hetében 63 százalékkal drágult éves összehasonlításban, tonnánként 119,6 ezer forintra. A takarmánykukorica ára majdnem 70 százalékkal ugrott meg, tonnánként 116,4 ezer forint volt április harmadik hetében – közölte legfrissebb gabonapiaci jelentésében az Agrárközgazdasági Kutatóintézet (AKI), melyről a Világgazdaság számolt be.

Ezzel egy időben a repcemag termelői ára 27 százalékkal, tonnánként 233,4 ezer forintra, az ipari napraforgómagé pedig (a magas olajsavtartalmú napraforgómaggal együtt) 80 százalékkal, tonnánként 270,4 ezer forintra drágult.

Az AKI beszámolója szerint a Nemzetközi Gabonatanács (IGC) áprilisi előrevetítésében 780 millió tonnára jelzi a 2022–2023. gazdasági évben várható globális búzatermést.

Az előre jelzett felhasználás 785 millió tonna lehet, így 277 millió tonna búza maradhat a tárolókban a szezon végén.

Az Agrárminisztérium (AM) tájékoztatása szerint 946,5 hektárról takaríthatnak be őszi búzát az idén, amelynek 23 százaléka jó, 50 százaléka közepes, 27 százaléka gyenge állapotban volt április elején.

Az IGC áprilisi projekciója szerint 1197 millió tonna lehet a világ 2022–2023. gazdasági évi kukoricatermése. A felhasználás 1218 millió tonnára, a termény zárókészlete pedig 265 millió tonnára tehető. Az AM adatai szerint Magyarországon a szemes kukorica egymillió hektárt foglalhat el, amelynek 56 százalékán végeztek a vetési munkákkal a termelők április 27-ig.

Az USDA 57,3 millió tonna napraforgómag-termésre számít a világon a 2021–2022. gazdasági évben. Ez a volumen 4,4 millió tonnával meghaladja a várható felhasználást, a zárókészlet 6,5 millió tonnára bővülhet a gazdasági év végére. Az Európai Unióban 2 százalékkal nagyobb területen, 4,5 millió hektáron vethetnek napraforgómagot az idén. Az áprilisi csapadék kedvezett a vetésnek. Romániában és Bulgáriában ugyan később kezdődtek, de egyenletes ütemben zajlanak a munkák.

Magyarországon az AM tájékoztatása szerint 694 ezer hektárt foglalhat el a napraforgó az idén, április 27-ig 479 ezer hektáron került a földbe a vetőmag.

Virágzó napraforgó Csikóstőttős határában 2021. július 12-én. MTI/Varga György

Az AKI PÁIR adatai szerint a magas olajsavtartalmú napraforgómagot (HO) tonnánként 318,5 ezer forintért, a nagy olajtartalmú napraforgómagot (LO) 240,5 ezer forintért vásárolták a feldolgozók és a kereskedők április harmadik hetében. Az ipari napraforgómag áfa és szállítási költség nélküli termelői ára az egy évvel korábbinál 80 százalékkal magasabb, átlagosan 270,4 ezer forint volt tonnánként.

Az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) németországi igazgatója vasárnap arról adott tájékoztatást, hogy több millió tonna gabona rekedt az ukrajnai kikötőkben.

A háború előtt Ukrajna a világ egyik legnagyobb búzatermesztője volt, és a kukoricaexportban is fontos szerepet töltött be. Számos ország ellátásában jelentős szerepet töltene be az olcsó ukrajnai búza. Az ENSZ szerint ugyanakkor 4,5 millió tonna gabona rekedt ukrajnai kikötőkben az orosz támadások miatt.

Az Agrofórum arra hívta fel a figyelmet, hogy exportaggodalmak miatt szárnyal a búza ára

A chicagói búza határidős árszintje szerdán megugrott, miután a hírek szerint India, a világ egyik legnagyobb termelője korlátozni fogja az exportot, mivel a szárazság fenyegeti a termelését, még akkor is, ha azt remélték, hogy betölti a háború által okozott globális exporthiányt, amelyet az ukrajnai háború okozott. Az élelmezésügyi minisztérium vezető tisztviselői cáfolták a búzaexport visszaszorítására vonatkozó Indiáról szóló korábbi jelentéseket, bár a közelmúltbeli a hőhullámok jelentősen károsították az ország termelését, csökkentve az exportterveket.

A hét elején India 105 millió tonnára csökkentette a búzatermés-előrejelzését a februárban becsült 111,3 millió tonnáról, ami potenciálisan az első termelési visszaesést jelezheti öt egymást követő év rekordtermése után.

Európában a malmi búza 390,5 euróba, a kukorica 354,5 euróba, a repce 835,5 euróba, a takarmánybúza pedig 329,5 angol fontba került tonnánként a következő határidőre.