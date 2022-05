Drasztikus hatása lenne itthon, ha megvalósulna az oroszok elleni azonnali olajembargó

700 forintos benzin, 800 forintos gázolaj – ezt jelenti Brüsszel olajembargós terve. Vagyis drasztikus üzemanyagár-emelkedés, áruhiány, a mostaninál is magasabb infláció és jelentős gazdasági visszaesés következne be, ha megvalósulna az orosz olajjal szembeni azonnali embargó. Sok más mellett azért, mert a magyar finomítót az orosz kőolaj feldolgozására tervezték. Ráadásul az Európai Uniót is megviselné a kőolajimport tilalma, hiszen pillanatok alatt hiány lenne a benzinből és a gázolajból – számolt be róla az M1 Híradója.