Energetikai szakértő: A nyomásgyakorlás részei az olajembargó támogatásáról szóló hírek

Sajtóhírek szerint Robert Habeck gazdasági miniszter néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy Németország támogatná az orosz olajimport azonnali, vagy ideális esetben néhány hónapon belüli betiltásáról szóló uniós terveket. De azt is mondta, hogy az orosz olajimport leállítása Németországban is jelentős áremelkedéssel és néhol ellátási problémákkal járna együtt. Nyugat-Európában is komoly következményei lennének az embargónak.

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia és klímapolitikai üzletágvezetője szerint a mi régiónkban leghamarabb csak 2-3 éves időtávban lehet gondolkodni arról, hogy véglegesen leálljon az orosz olajimport, de ennek is több száz milliárd forintos költségei lennének. A megoldandó műszaki feladatok ugyanis roppant idő- és költségigényesek.

Kapcsolódó tartalom

Hozzátette: az embargónak nem csak mikro- vagy regionális szinten lennének komoly következményei, de világgazdasági szinten is. Az Egyesült Államok pénzügyminisztere a minap előadást tartott az IMF és a Világbank tavaszi ülésén, és ott arra kérte az Európai Uniós vezetőket, hogy ne vezessenek be olajembargót, mert az jelentősen megemelné a világpiaci nyersolajárakat.

Ez nem csak Európának, de Amerikának is komoly kihívásokat okozna. Oroszországnak azonban nem okozna igazán nagy kárt.

Másfél hete a JP Morgan közzétett egy tanulmányt, amelyben azt prognosztizálták, hogy egy ilyen olajembargó a jelenlegi 100–110 dolláros hordónkénti Brent olajfajta árát 170-180 dollárosra emelné.

Joe Biden beiktatása óta az Egyesült Államokban 70 százalékkal nőttek az energiaárak, ami egyre nagyobb társadalmi feszültségeket okoz. Itt, Európában a helyzet súlyosabb.

Hortay Olivér szerint a politikai kommunikáció és a valós cselekvés számos nyugat-európai politikus esetében elválik egymástól. Erre példaként hozta, hogy Robert Habeck az elmúlt egy hónapban már többször is azt mondta: Németország kész leállítani az olajszállítmányokat. Olaf Scholz kancellár mégis a szankció ellen szavazott. Az Európai Bizottság hivatalos javaslata még nem ismert, csak sajtónyilatkozatok alapján tudunk róla. Hivatalos információk éppen úgy nem születtek még meg, mint ahogyan az országok hivatalos álláspontja sem ismert. A sajtó pedig gyakran még egymásnak is ellentmondó információkról számol be.

Hortay Olivér szerint a sajtó arról tudósít, hogy az Európai Bizottság társadalmi támogatottság nélküli szankciókat javasol, a lehetséges következmények felelősségét pedig elkezdte áttolni a háztartásokra.

Az energiaszektortól az emberek azt várják, hogy biztonságosan és olcsón lássa el őket energiával. Ezt az alapelvet nem lehet összhangba hozni azzal a gondolattal, hogy a lehető legkevesebb energiát biztosítsunk a háztartásoknak. Az ilyen javaslatokat Hortay Olivér a valóságtól elrugaszkodottnak tartja. Hozzátette: a bizottság saját becslései szerint is évente mindössze tízmilliárd köbméternyi gázt lehetne megspórolni a sajtóban megszellőztetett ajánlásokkal.

Kapcsolódó tartalom

Ismert: jelenleg Oroszországból több mint 150 milliárd köbméter gáz érkezik. A mostani helyzetben Hortay Olivér még azt sem látja, hogyan tudják az uniós országok az őszre legalább nyolcvan százalékos szintre feltölteni a tározóikat. Ráadásul a szankciók, valamint a különböző kijelentések hatására meglóduló gázárak miatt Oroszország hatalmas bevételtöbbletet ért el. Tavaly az Európai Unióból származó olaj- és gázbevétele 50 milliárd dollárt tett ki, idén azonban már 40-60 milliárd dolláros árbevételnél tart. Hortay Olivér szerint ez a fenyegetőzés „kifejezetten kontraproduktív”.

Kapcsolódó tartalom