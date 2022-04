Kiugró mértékben nőttek a magyar átlagbérek februárban

Kiugró mértékben, csaknem egyharmaddal nőttek a magyar átlagbérek februárban. Az év második hónapjában 546 ezer forint volt az átlagkereset, ez még a januárinál is nagyjából 80 ezer forinttal magasabb. A kiemelkedő növekedéshez hozzájárult a hathavi fegyverpénz, illetve a már részben előre ütemezett béremelések, valamint a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés is. Közben a tervek szerint júniusban ismét emelkednek a nyugdíjak, januárig visszamenőleg – hangzott el az M1 Híradójában.

Már nyitás előtt nagyon sokan várakoztak, hogy bejussanak a XV. Szakma Sztár Fesztiválra. Néhány perccel később annyian voltak, hogy már egy tűt sem lehetet volna leejteni.

A vásárvárosban több helyszínen ismerkedhettek meg a fiatalok a különböző szakmákkal. Volt olyan stand, ahol diákok tartottak komoly szakmai előadást az érdeklődőknek. Az informatikusok pedig már össze is mérték a tudásukat.

„A munkának és különösen a szakmunkának van jövője” – erről még a rendezvény nyitónapján beszélt a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta: mára 250 ezren tanulnak szakképzésben Magyarországon, egyre nagyobb a kereslet a szakmunkásokra.

A miniszterelnök szavait erősíti, hogy itthon,

egy-egy régióban valóságos küzdelem folyik a jól képzett szakmunkások iránt,

akiket a vállalkozások egyre magasabb fizetésekkel próbálnak elcsábítani versenytársaiktól.

Ez is szerepet játszott abban, hogy a januári mintegy 14 százalékos növekedés után februárban már csaknem 32 százalékkal emelkedtek meg az átlagkeresetek, éves összehasonlításban.

Az M1 Híradójának nyilatkozó elemző szerint

a magas béremelés a kormány gazdaságpolitikájának sikerességét mutatja.

Volt egy komoly minimálbér- és bérminimum-emelés Magyarországon, ami feltolta a béreket. Emellett csökkentek az adók idén is, a 25 év alattiak nem fizetnek személyi jövedelemadót, az ő kézhez kapott jövedelmük szintén jelentősen növekedett. Emellett, a magas foglalkoztatás is segíti ezt a folyamatot, hiszen most már a cégek versenyeznek a munkaerőért, és ez hozza magával azt, hogy egyre magasabb béreket kell fizetni a magyar munkavállalóknak – magyarázta Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.

Az adatok szerint továbbra is infokommunikációban, a pénzügyi, illetve a tudományos-szakmai területen dolgozók keresnek a legjobban. Hozzájuk zárkózott fel az egészségügy.

Idén ötödével emelkedett a minimálbér, ezzel már meghaladja az átlagbér 2010-es szintjét. Hasonló mértékben nőtt az ápolók, a bölcsődei, szociális és kulturális szférában dolgozók bére, jelentősen többet keresnek a rendvédelemben és a felsőoktatási intézményekben foglalkoztatottak.

Szakértők szerint az emelkedő bérek nemcsak a családoknak, hanem a gazdaságnak is fontosak,

hiszen a magasabb jövedelem erősíti a fogyasztást, ami pedig a GDP-növekedés egyik hajtómotorja.

Tavaly novemberben minden idők legnagyobb nyugdíjprémiumát, valamint az akkori inflációval kiegészített ellátást vitték ki a postások, illetve utalta át a Magyar Államkincstár mintegy két és fél millió idősnek, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek. Azóta januárban ismét volt egy ötszázalékos emelés, és februárban megérkezett a 13. havi nyugdíj is.

Nyáron újabb emelés várható – ezt a kormányszóvivő írta ki közösségi oldalára. Szentkirályi Alexandra szerint

két–három százalékkal növekedhetnek majd a nyugdíjak.

Ez azt jelenti, hogy az ötszázalékos emelés, a 13. havi pluszjárandóság, ami nyolc százalék illetménynövekedéssel egyenértékű és a nyári két–három százalékos kiegészítés, összességben tizenöt–tizenhat százalékos nyugdíjemelésnek felel meg, ami mindenképpen több, mint amekkora infláció várható az idén.