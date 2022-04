Járvány előtti szinten az átrendeződött munkaerőpiac, szinte minden területen várják a jelentkezőket

Csaknem kétharmadával, mintegy 66 százalékkal nőtt az álláshirdetések száma országszerte, a legtöbb munkakereső pedig a fővárosban akar elhelyezkedni. Ez derül ki az egyik legnagyobb álláshirdető portál felméréséből. Tavaly év végén csaknem 80 ezer betöltetlen állás volt hazánkban, annyi, mint a járvány előtt. Szakértők szerint a vállalkozások gyorsan kilábaltak a járványból, de a lezárások jelentős változásokat is hoztak – hangzott el az M1 Híradójában.

Munkaerőhiány van több ágazatban is

A húsvéti hétvégén annyian voltak az egyik balatoni étteremben, mint a nyári főszezonban. Ez komoly munkaszervezést igényelt: télen ugyanis csak nyolcan dolgoztak, a főszezonban viszont 25 főre is szükségük van. Abban bíznak, hogy a külföldi síparadicsomokból is sokan hazajönnek majd dolgozni.

Egy budapesti étteremben is több pozícióra keresnek munkavállalókat. Hiába nőttek a bérek a vendéglátóiparban is, a növekvő munkaerőhiányt ezek a vállalkozások is megérzik. Hónapokba is telhet jó munkaerőt találni.

A legtöbb új kollégát a fővárosban keresik a feladott álláshirdetésekben – erről írt az egyik legnagyobb álláshirdető portál. Vagyis több az álláshely, mint a dolgozó. Az első negyedévben országszerte 66 százalékkal nőtt az álláshirdetések száma éves szinten. Főleg Somogy, Pest, illetve Tolna megyében volt bővülés.

A vendéglátóegységek és a szakmunkásokat kereső vállalkozások hirdetései gyarapodnak leginkább, de egyre több az állásajánlat a szak-, a betanított- és a segédmunkás, valamint az adminisztrációs területen is.

Mindeközben egyre népszerűbb a munkaerő-kölcsönzés. A munkaadói oldalon többek között a rugalmasság és a kevés adminisztráció, a munkavállalóknak pedig a gyors elhelyezkedés jelenti a legfőbb vonzerőt – erről a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének elnöke, Csizmadia Gábor beszélt az InfoRádióban.

„Vannak kisebb cégek, amelyek nincsenek megfelelő HR osztállyal felkészülve arra, hogy ezeket a rugalmas változásokat lekezeljék, akár adminisztratív, akár toborzási oldalról, illetve egy-egy nagyobb multinacionális cég esetében is lehetnek olyan létszámmozgások, ad hoc igények, amelyek mindenképp szükségessé teszik külső szolgáltatások bevonását” – fejtette ki.

Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő az M1-nek arról beszélt, hogy a járvány hatására jelentősen átalakult a munkaerőpiac. Példaként említette, hogy megváltoztak a vásárlói szokások, amelyek új munkahelyeket eredményeztek. De

a lakossági és a vállalati beruházások is gyarapodtak, amelyek egyre több új munkahelyet kínálnak.

„Az történt a járvány hatására, hogy rengeteg változás, ágazaton belüli átsrtukturálódás történt, de a munkaerőpiacon belüli átrendeződés is bekövetkezett. Azokon a területeken, ahol esetleg hosszabb időre történt kiesés, a külföldiekkel foglalkozó vendéglátóipar, szálláshely-szolgáltatás ágazatában vagy a külföldi szállítmányozás ágazatában, ezeknek a kieséseknek az ellentételezésére más ágazatokban jóval bővült a foglalkoztatás” – fogalmazott a szakértő.

Tavaly év végén csaknem 80 ezer betöltetlen állás volt Magyarországon. Vagyis nagyjából annyi, mint 2019-ben, a járvány előtt. Szakemberek kiemelik, hogy szinte minden területen hiány van. vagyis a felsőfokú végzettségűek ugyanúgy találhatnak maguknak munkát, mint a szakképzettséget nem igénylő munkások. A munkaerőhiány miatt ráadásul a háború elől menekülők is gyorsan álláshoz tudnak jutni Magyarországon.