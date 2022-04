Az eurózóna országai sem védettek az infláció növekedésétől – GRAFIKON

Grafikonon mutatjuk az inflációs ráta alakulását az Európai Unió tagállamaiban.

Minden európai uniós tagállamot érint a magas infláció, az orosz–ukrán háború miatti bizonytalan környezet, a szankciók negatív hatásai visszaköszönnek a fogyasztói árakban. Azonban ezek mértéke jelentős eltéréseket mutat. Hazánk az európai uniós tagállamok közül e téren a középmezőnybe tartozik.

A Trading Economics honlapján közölt március inflációs adatok alapján láthatjuk, hogy az európai uniós tagállamok közül jelenleg Litvániában a legmagasabb a pénzromlás, 15,7 százalékos. De közel hasonló mértékű az áremelkedés még Észtországban (15,2 százalék), Csehországban (12,7 százalék), és Lettországban (11,5 százalék) is.

A grafikonból az is látszik, hogy a közös valuta sem jelent védelmet az infláció ellen, ugyanis több olyan országban is – ahol euró a hivatalos fizetőeszköz – az uniós átlagot jóval meghaladó a pénzromlás mértéke. Ezt jól mutatja az is, hogy

Litvániában és Észtországban a hivatalos fizetőeszköz az euró, mégis ebben a két országban a legnagyobb az áremelkedés mértéke az Európai Unió tagállamai közül.

A kétszámjegyű inflációs mértéket megközelítik, vagy már meg is haladták például az euróövezeti Lettországban (11,5 százalék), Szlovákiában (10,4 százalék), Spanyolországban (9,8 százalék), Hollandiában (9,7 százalék) és Görögországban (9,9 százalék) a fogyasztói árak.