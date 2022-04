Válságtanácskozásra gyűltek össze: változtatnának az új selyemút útvonalát

Válságtanácskozásra gyűltek össze a minap Brüsszelben a cargovasúti selyemút használatában érdekelt szállítmányozók és fuvarozók. A céljuk az volt, hogy találjanak megoldást arra, mi történik, ha Oroszország és Európa vasúti összeköttetései végleg megszakadnak.

Bár az Oroszország ellen alkalmazott szankciók eddig nem érintették közvetlenül az Európa és Kína közötti vasúti kapcsolatok működését, de a politikai közhangulat miatt a nyugat-európai szállítmányozók és a megrendelőik is egyre inkább idegenkednek a transzszibériai vasútvonal igénybevételétől. Ugyanakkor a globális szállítási kapacitásból hiányzik a selyemút vasúti folyosója, ezért a fuvarozásban érdekeltek most új megoldásokat keresnek. A Magyar Nemzet úgy tudja: az EU–Kína vasúti szállítás jövőjéről Brüsszelben a múlt héten rendezett szakmai konferencián résztvevő cégek különféle stratégiákat ismertettek. Az egyik azért ragaszkodik az Oroszországon átvezető útvonalhoz, mert az a legrövidebb és ezáltal a legolcsóbb is. Mások azonban amellett érveltek, hogy a konténervonatoknak más útvonalat kell találni, mert a nemzetközi biztosítók nem vállalják a szállítmányok garantálását. Ebben az esetben pedig a transzszibériai vonal helyett elkerülő utakat kell találni.

Szeptembertől hatra nő a kazahsztáni Aktau és az azerbajdzsáni Baku kikötője között közlekedő hajók száma, ami az eurázsiai forgalom jelenleg leginkább alkalmas alternatívájának, a középső folyosó kapacitásának megduplázódását jelenti – ezt Gaidar Abdikerimov, a Trans-Kaszpi-tengeri Nemzetközi Szállítási Szövetség (TITR) főtitkára jelentette be a múlt héten Brüsszelben.

Az úgynevezett középső folyosó használata esetében a rakományoknak át kell kelniük a Kaszpi-tengeren, ami nagymértékben korlátozza a folyosó kapacitását. A Kaszpi-tengeri szakasz jelenti az útvonal legszűkebb keresztmetszetét, hiszen jelenleg mindössze három hajó közlekedik Baku és Aktau között.

Leila Batyrbekova, a középső folyosó egyik szakértője a brüsszeli tanácskozáson egyszerű számítást végzett, hogyan lehet növelni a kapacitást. Jelenleg három szállítóhajó közlekedik rendszeresen a szakaszon, kapacitásuk 350, 125 és 125 szabványos méretű konténer (TEU), vagyis összesen 600 TEU. Figyelembe véve a három-négy napos menetidőt oda-vissza, a három hajó együtt hetente ötször tudja átszelni a nagy vizet. Ez heti háromezer TEU maximális össz-kapacitást jelent.

Három új hajóval szeptemberben ez a kapacitás megduplázódik.

Csakhogy a China Railway Express teljes szállítási volumene az oroszországi útvonalon tavaly elérte az 1,46 millió TEU-t, ami körülbelül heti 28 ezer TEU-t jelent. Nyilvánvaló, hogy a középső folyosó kapacitása túlságosan korlátozott ahhoz, hogy az összes rakományt befogadja.

A folyosó útvonala: Kína–Kazahsztán–Kaszpi-tenger–Azerbajdzsán–Grúzia–Fekete-tenger–Románia–Magyarország.

Ebből látható, hogy nemcsak a Kaszpi-, de a Fekete-tengeren is át kell hajózni a konténerekkel. Cankat Yildiz, a Middle Corridor Logistics munkatársa szerint az iparágban dolgozók hajlamosak a középső folyosót az Oroszországon áthaladó fő vonalhoz hasonlítani, de ez nem igaz. Nem tudnak versenyezni az ottani adottságokkal, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne tudnának növekedni. A folyosó használata olyan, mint egy rejtvény, alkalmazkodni kell, és szinkronizálni az összes különböző közlekedési módot – tette hozzá Alexander Hau, a Maersk szállítmányozási vállalat munkatársa. Ismeretes: a dán Maersk már búcsút mondott az Oroszországon keresztül vezető útvonalnak.