Palkovics: High-tech városban elvárható a high-tech egészségügy

Egy high-tech iparral rendelkező városban elvárható, hogy az egészségügy is high-tech legyen, ezért is támogatja az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a zalaegerszegi kórház eszközbeszerzéseit - közölte csütörtökön a zalai megyeszékhelyen Palkovics László.

Az innovációs és technológiai miniszter a Zala Megyei Szent Rafael Kórház szívsebészetének biztosított 89 millió forintos műszerbeszerzési támogatással kapcsolatban beszélt arról, hogy az elmúlt két év megmutatta, milyen nagy szükség van a kórházak megfelelő felszereltségére.

Nem elég, ha csak az egyetemi klinikák és a nagy kórházi centrumok rendelkeznek megfelelő eszközökkel, de más intézményeknek is szükségük van ezekre – mondta.

A miniszter jelezte:

a pécsi egyetem egyre intenzívebben vesz részt Zalaegerszegen az egészségügyi ellátásban és a tudományos kutatásban is.

Példaként említette, hogy tavaly nyáron a traumatológiai osztályon veszélybe került ellátási helyzetből sikerült úgy kilábalni, hogy nemcsak magasabb szintű traumatológiai ellátást valósítottak meg, de oktatási tevékenységet is folytatni fognak.

Gasztonyi Beáta, a kórház főigazgatója arra emlékeztetett, hogy tavaly óta a zalaegerszegi kórház a pécsi egyetem gasztroenterológiai, szívsebészeti és kardiológiai kihelyezett tanszékeként működik, néhány hónapja pedig bejelentették a negyedik, traumatológiai tanszék indítását, amit az ITM anyagilag is támogat.

Ez a szakmai kihívás, hogy a legjobb tudással, eszközökkel és innovációs módszerekkel tudják a kórház dolgozói elvégezni a munkájukat.

Az ITM közel 89 millió forint támogatásával két eszközt vásároltak, egy műtét előtti vizsgálatokhoz szükséges szívultrahangot, valamint egy 3D-s minimál invazív szívbillentyű-műtéteket segítő berendezést. A két új gépet nemcsak a betegellátásban, de az orvosi képzésben és a tudományos munkában is hasznosítják – tette hozzá a főigazgató.

Rased Aref, a zalaegerszegi szívsebészet osztályvezető főorvosa azt is elmondta, hogy a mintegy másfél millió beteg ellátását végző szívcentrum új műszerei Magyarországon is ritkaságnak számítanak, a berendezések jóvoltából biztonságosabb, gyorsabb beavatkozásokra van lehetőség.

A zalaegerszegi kórházban jelenleg a szívműtétek 15 százalékát tudják elvégezni kis metszéssel

– ami jelentősen gyorsabb gyógyulást tesz lehetővé -, ezeknek a műtéteknek az arányát most 30 százalékra kívánják növelni – jelezte a főorvos.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos felidézte, hogy az elmúlt nyolc évben mintegy 9 milliárd forint beruházás valósult meg a zalaegerszegi kórházban.

Kifejtette: a szívcentrum új épületét 4,5 milliárd forintból, a diagnosztikai tömböt 2,3 milliárdból, az MRI berendezés cseréjét 800 millió forintból valósították meg. Külön köszönetet mondott az egészségügyben dolgozóknak az elmúlt két évben, a járvány idején mutatott helytállásukért.

Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) azt mondta: a város nem volt és most sem fenntartója a kórháznak, de egészségügyi oldalról és mint az egyik legnagyobb munkaadó is, kiváló a kapcsolat az egészségügyi intézménnyel. A város kezdeményezésére számos jótékonysági akcióval segítették eddig is a kórházat, még ha ezek csak kis támogatásoknak is számítanak a nagy beruházások mellett.