Varga: Az energiahatékonyság, a környezettudatosság, és fenntarthatóság a jövő fontos kérdései

Az energiahatékonyság, a környezettudatosság és a fenntarthatóság a jövő legfontosabb kérdései között szerepelnek – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter szerdán, amikor a budapesti Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolában bejelentette, hogy a kormány 959 millió forinttal támogatja a Pannonhalmi Főapátság fenntartásában működő intézmény energetikai fejlesztését.

Hozzátette: az energiabiztonság kérdésének – szomorú, de minden eddiginél aktuálisabb – figyelmet ad az orosz-ukrán háború is. A kormány álláspontja, hogy nem szabad kockára tenni az ország energiabiztonságát, a magyar emberek biztonságát – hangsúlyozta.

Közölte, az orosz energiahordozók elzárását követelőknek is be kell látniuk, hogy azonnal nem lehet lecserélni az orosz kőolaj és földgáz beszerzését. Az alternatív energiákra való átállás hosszú folyamat, amelyhez minden olyan fejlesztés, mint a mostani is, hozzá tud és hozzá is fog járulni – mondta Varga Mihály.

Gór Csaba, a kormánypártok Budapest 4-es számú választókerületében induló képviselőjelöltje arról beszélt, hogy 2014 óta a kormány 17,6 milliárd forintot költött a II. és III. kerületi oktatás fejlesztésére, a bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyek számának növelésére, intézmények felújítására.