KSH-elnökhelyettes: A vártnál kedvezőbben alakultak Magyarország 2021-es főbb fiskális, gazdasági mutatói

A vártnál kedvezőbben alakultak Magyarország 2021-es főbb fiskális, gazdasági mutatói: a GDP 7,1 százalékkal bővült, a GDP-arányos államadósság nagyot csökkent, így a GDP 77 százaléka alá várható és a költségvetési hiány is várhatóan kisebb lesz az előre jelzettnél, 7 százalék alatti érték lehet a végleges szám - nyilatkozta Windisch László a KSH elnökhelyettese az MTI-nek kedden.

Ismertette, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) márciusban megerősítette a korábbi, első becslésében szereplő, 2021-es éves GDP-adatot. Ezek szerint tavaly 7,1 százalékkal nőtt a magyar gazdaság, ez pedig kimagasló érték, hiszen Magyarországon sosem mértek még ilyen magas növekedést. Az Európai Unió tagállamai között is figyelemre méltó, az EU-átlagnál lényegesen magasabb, a tagállamok sorában a hetedik legmagasabb ez az eredmény – hangsúlyozta.

Megjegyezte, érdemes a tavalyi növekedést nem csak a szokásos módon, az egy évvel korábbi adatokhoz hasonlítani, hiszen a járvány miatti gazdasági visszaesés különböző módon érintette az egyes országokat, és így jelentős a bázishatás a 2021-es számokban. Szükséges emiatt a tavalyi gazdasági teljesítményt az utolsó járvány előtti évvel, 2019-cel is összemérni – mutatott rá az elnökhelyettes. Magyarország ebben az összehasonlításban is kiemelkedően teljesített, tavaly már a 2 százalékot is meghaladta a 2019-es GDP-hez mért bővülés, ezzel szintén az EU hetedik legjobb eredményét érte el Magyarország – mondta Windisch László.

A szakember szerint ez komoly teljesítmény, mivel a 27 tagállam átlaga 0,9 százalékos csökkenés, az eurót használó országok átlaga pedig 1,4 százalékos csökkenés 2019-hez képest.

A V4 országok közül csak Lengyelország 3,1 százalékos növekedése haladja meg a magyar értéket. Csehország és Szlovákia még nem tudta elérni korábbi, 2019-es gazdasági teljesítményét – tette hozzá. A tagállamok közül kilencben még nem érte el a gazdasági kibocsátás szintje a vírusjárvány előtti időszakét, és 4 tagállamban a 2019-hez mért növekedés 1 százalék alatti. A számok szerint kifejezetten sikeres volt tehát Magyarországon a gazdasági válságkezelés – mutatott rá a KSH elnökhelyettese.

A KSH ezen a héten, pénteken hozza nyilvánosságra az EDP jelentést a kormányzati szektor tavalyi éves egyenlegéről és adósságáról. Már most látható, hogy a magasabb GDP mindkét mutatót kedvezően érinti – mondta. A GDP-arányos hiány 7 százalék alatt maradhatott, az államadósság pedig a GDP 77 százaléka alá csökkenhetett. Ez az elmúlt 10 év második legnagyobb mértékű GDP-arányos adósságcsökkenése, tavaly a GDP közel 3 százalékával tudta Magyarország mérsékelni adósságát. Pontos és hivatalos számok a pénteki EDP jelentésben olvashatók – hívta fel a figyelmet a szakember.