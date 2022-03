Az Európai Beruházási Bank 891 millió eurót ruházott be 2021-ben Magyarországon

Az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Beruházási Alap (EBA) alkotta Európai Beruházási Bank Csoport 2021-ben növelte magyarországi beruházásait, és 891 millió eurót (mintegy 336 milliárd forint) biztosított az ország gazdasága számára – közölte a luxembourgi székhelyű uniós bank kedden.

Az EBB az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az ötödik egymást követő évben növelte magyarországi műveleteinek nagyságát, 880 millió eurót hitelezett.

Az EBA 11 millió eurót fektetett be a helyi gazdaságba, 5 millió eurót saját tőke, 6 millió eurót pedig helyi állami és magánbankok számára nyújtott garanciák formájában. 2017 óta az EBA mintegy 306,5 millió eurót fektetett be saját tőke (120,5 millió), garanciák (185,4 millió euró), valamint egyéb finanszírozás (0,6 millió euró) révén.

Az EBB csoport tavaly 701 millió eurót folyósítottak a magyar gazdaság gyorsabb helyreállítására, és előmozdították az állami szektor reagálását a koronavírus-járvány okozta válságra.

Az uniós beruházási bank 2021-ben 300 millió eurót biztosított Magyarország kormánya számára a háztartások energiahatékonyságának javítására irányuló nemzeti otthonfelújítási program társfinanszírozása céljából. Az összeg az energiaigény csökkentését támogatta és javította az ország energiaellátásának megbízhatóságát és biztonságát. A finanszírozás hozzájárul az üvegházhatású gázok csökkentéséhez és a levegőszennyezés mérsékléséhez – hangsúlyozta az EBB.

Az EU bankja tavaly 150 millió eurót biztosított a Diákhitel Központ számára. A hitel támogatja a középiskola utáni szakképzést is, valamint képzési és felnőttképzési programokat. Ez a hatodik ilyen művelet a Diákhitel Központ támogatására, amelynek az EBB az elmúlt évek során összesen 687 millió eurót juttatott.

Az EBB 2021-ben 50 millió eurós megállapodást írt alá az UniCredit Bankkal, amely új finanszírozási forrásokat szabadított fel az egészségügyi válság hatásaival küzdő magyar kkv-k számára.

Végezetül közölték, hogy az elmúlt tíz év során az EBB mintegy 10,4 milliárd eurót ruházott be Magyarországon, nagyrészt (2,31 milliárd euró) a helyi kkv-k és közepes tőkeértékű vállalatok számára biztosított hitelkeretek formájában. 2011 és 2021 között az EBB 1,76 milliárd eurót ruházott be az ország közlekedési ágazatának fejlesztésébe, valamint további 1,22 milliárd eurót a nemzeti egészségügyi ágazatba. Emellett 1,11 milliárd eurót ruházott be az ország oktatási ágazatába, 976,7 millió eurót a szolgáltatási ágazatba, 800 millió eurót a mezőgazdaságba, 776 millió eurót az energiaágazatba, 605 millió eurót az iparba és 571 millió eurót a vízgazdálkodásba és a szennyvízkezelésbe. Az EBB a magyar gazdaság egyéb ágazatait is segítette: a hulladékgazdálkodás, a távközlés, az összetett infrastruktúra és a városfejlesztés területe több mint 1,05 milliárd euró összegű hosszú távú EBB-finanszírozásban részesült – közölték.