Szijjártó: Az elmúlt tizenkét év igazi sikertörténet volt az üzleti szolgáltatószektor számára

Az elmúlt tizenkét év igazi sikertörténet volt a magyarországi üzleti szolgáltatószektor számára, amely mára nemzetközi összehasonlításban is egyre fontosabb szerepet játszik – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Székesfehérváron.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Kyndryl Hungary Kft. IT infrastruktúra-szolgáltató 25. évfordulós ünnepségén arról számolt be, hogy ez az egyik leggyorsabb feltörekvő ágazat, és hozzátette, hogy az érintett vállalatok a koronavírus-járvány idején is állták a sarat, rugalmasan tudtak alkalmazkodni az új helyzethez.

Szavai szerint az egyre összetettebb feladatokat ellátó szektornak ráadásul hatalmas szerepe van a tehetséges, több nyelvet beszélő, diplomás fiatalok Magyarországon tartásában.

Szijjártó Péter közölte, hogy ma 156 üzleti szolgáltatóközpont működik az országban, amelyek összesen 70 446 embernek adnak munkát.

Ez 53 százalékos növekedést jelent öt éven belül, de jelenleg is tárgyalnak tizenkét újabb beruházásról.

„A kormány folyamatosan a megfelelő beruházási környezet megteremtésén és megújításán dolgozik” – fogalmazott, rámutatva, hogy a válság ellenére Magyarországon tavaly rekordszámú, tizenöt új szolgáltatóközpont-beruházás jött létre állami támogatással, 2300 új munkahelyet teremtve.

Kiemelte továbbá, hogy a szektor már nem kizárólag budapesti központú, vidéki városokban is egyre több hasonló vállalat működik, Debrecenben például 4500-an, míg Székesfehérváron 3600-an dolgoznak az ágazatban.

A miniszter végezetül közölte, hogy

a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke tavaly 21 százalékkal, hétmilliárd euró fölé nőtt az Egyesült Államok és Magyarország között,

ami új csúcsot jelent, és továbbra is az amerikai cégek alkotják a harmadik legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon.

Az amerikai cég hazai leányvállalata a múlt év végéig 300 új munkahelyet hozott létre, a székesfehérvári központ bővítését célzó, mintegy 3,5 milliárd forintos beruházáshoz az állam egymilliárd forint támogatást nyújtott. Az IBM-ből kivált, komplex informatikai rendszereket tervező Kyndryl a világ 63 országában csaknem 90 ezer embert foglalkoztat.