Varga Mihály: A szankciók áldozata lett a forint

A forint a brüsszeli szankciók áldozata, amelyek már most komoly veszteséget jelentenek a magyar gazdaságnak – ezt mondta közösségi oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter, miután egy rövid időre a 400 forintot is elérte az euró árfolyama, bár később nemzeti valutánk jelentősen erősödött. Szijjártó Péter pedig azt mondta: a magyar gazdaságra az egyik legnagyobb veszélyt most az újabb, energiaszektort érintő szankciók jelentenék. A külügyminiszter kiemelte: aki a szankciók kiterjesztését kéri, az a magyar emberekkel akarja megfizettetni a háború árát – hangzott el az M1 Híradóban.

A szankciók áldozata a forint Hétfőn a forint árfolyama rövid időre átlépte a lélektaninak mondott határt, azaz egy euróért 400 forintnál is többet kértek el a bankközi devizapiacon. Ez azt jelenti, hogy a hazai valuta árfolyama az orosz-ukrán háború kitörése óta mintegy 20 százalékkal esett. Az is igaz viszont, hogy eddig a gyengüléseket visszaerősödések is követték. Így volt ez hétfőn is, amikor a 400 forintos határ után egészen 392-ig jött vissza a forint. „A magyar forint is a brüsszeli szankciók áldozata!” – így összegezte a forint helyzetét a pénzügyminiszter. Varga Mihály közösségi oldalán arról beszélt, hogy a szankciók már most komoly veszteséget jelentenek a magyar gazdaságnak. Varga Mihály azt mondta, hogy a forintra és a magyar emberekre a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy lebegtetik a szankciók kiterjesztését az energiaszektorra. Varga Mihály, pénzügyminiszter kijelentette: „aki a szankció kiterjesztését kéri, az a magyar emberekkel akarja megfizettetni a háború árát. Ilyen lépést a magyar kormány semmilyen nemzetközi fórumon nem fog támogatni.” Az Oroszország elleni büntető intézkedések rendkívüli bizonytalanságot okoznak az európai, így a magyar gazdaságban is. Erről már a külgazdasági és külügyminiszter beszélt, aki megerősítette, hogy a forint is ennek az áldozata. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: „a forintra és a magyar gazdaságra, a magyar emberekre is az egyik legnagyobb veszély éppen a szankciók kiterjesztésének a lebegtetése az energiaszektorra. Nyilvánvaló, hogy aki a szankciók kiterjesztését kéri, az arra tesz javaslatot, hogy a magyar emberekkel, Magyarországgal fizettesse meg a szomszédságban zajló háború árát.” Szijjártó Péter is hangsúlyozta: a kormány semmilyen nemzetközi fórumon nem fog olyan intézkedéseket támogatni, amelyek veszélybe sodornák Magyarország energiaellátását. A gazdasági elemző az M1-en arról beszélt, ha Brüsszelben korlátoznák az energiaimportot, akkor az újabb jelenős gázáremelkedést indítana el. De már ennek a feltételezése is komoly károkat okozhat, illetve okoz a pénzpiacokon. Regős Gábor, a Századvég Konjunktúra Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője szerint „vannak olyan szankciók, amiket semmiképp nem érdemes elfogadni, semmiképpen nem érdemes bevezetni és lehetnek olyan szankciók, amik esetleg kevésbé súlyosak, amik nem az európai gazdaságnak fájnak. Ezeket kell itt mérlegelni és ezek kapcsán kell nem találgatásokba bocsátkozni, meg nem össze-vissza nyilatkozatokat tenni, hogy akkor ez is lehet, meg az is lehet, hanem tényleg megfontoltan bevezetni, vagy nem bevezetni.” A szakértő szerint a jegybanknak erősíteni kell a forintot, hiszen a gyengélkedő forint növeli az inflációt. Két lehetősége van az MNB-nek, az egyik hogy forintot vásárol a devizapiacon, a másik lehetőség az alapkamatnak, illetve az egyhetes betéti kamatnak az emelése.