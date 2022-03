A háború megviseli a térség fizetőeszközeit

Rendkívül érzékenyen reagáltak a befektetők az ukrajnai háború hétvégi fejleményeire. A kockázatkerülő üzemmód megviseli a térség fizetőeszközeit: a lengyel zlotyi és a cseh korona és a forint is erőteljes gyengülést mutat. A Portfolio arra hívja fel a figyelmet, elemzése szerint a legszembetűnőbb reakció az amerikai dollár menetelése. A Világgazdaság írásában pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy az orosz–ukrán háború gazdasági hatásai miatti félelem elérte az északi végeket is, minden deviza zuhan, aminek korona a neve, beleértve a cseh fizetőeszközt is.

A Portfolio elemzése is rámutat, hogy az eurozónán kívül eső közép-kelet európai országok fizetőeszközeit érzékenyen érintették a háború fejleményei. A lap szerint a legszembetűnőbb – és a fejlemények ismeretében nem váratlan – reakció az amerikai dollár menetelése. Az amerikai fizetőeszköz 2020 eleje óta nem látott erős szinteken jár. A devizapiaci megfigyelők szerint a biztonságos menedék-szerep mellett a dollár erejében ezúttal az is szerepet játszhat, hogy az európai gazdaságot jobban érinti a háború és annak következményei – például a nyugati szankciók. Ezért az euró a kockázatkerülés epicentrumában maradhat még egy darabig biztosan, ezért az EUR/USD kereszt gyakorlatilag az Európában dúló háborúból fakadó kockázat lefedezésének eszközévé vált (A dollárindex a 99-es szintre emelkedett, amire 2020 májusa óta nem volt példa). A Világgazdaság írásában arra hívja fel a figyelmet, hogy az orosz–ukrán háború gazdasági hatásai miatti félelem elérte az északi végeket is, minden deviza zuhan, aminek korona a neve, beleértve a cseh fizetőeszközt is. Az észak-európai és cseh fizetőeszközök közt alig van több közös, mint hogy mindet koronának nevezik, mostanában viszont közös sorsban osztoznak: mind zuhan az orosz–ukrán háború nyomán, és hétfőn mind újabb mélypontokra gyengültek. Nem a névnek szól a bántalom: minden deviza spirálba került Európában. A Portfolió legfrissebb jelentésében azt írja, hogy jön vissza a forint. Az amerikai szereplők kezdenek bekapcsolódni a piaci kereskedésbe, és próbálják megvenni az eséseket a különböző eszközosztályokban, így az európai és amerikai (határidős) indexek emelkednek, az euró/dollár is kicsit emelkedik, ez pedig a 395 -398 billegő euróárfolyamot is süllyeszti, azaz erősödik a forint.