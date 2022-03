Szijjártó: Hetvenmilliárd forintos beruházással háromszáz új munkahely jön létre Környén

A Becton Dickinson amerikai orvostechnológiai vállalat hetvenmilliárd forintos beruházásával háromszáz új munkahely jön létre Környén – jelentette be a tárca közleménye szerint kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető közölte, hogy a fejlesztést az állam 4,4 milliárd forinttal támogatja, s annak nyomán három új gyártósort telepítenek, így megduplázva a hazai leányvállalat fecskendőgyártási kapacitását. A termelés várhatóan 2024 végén indul majd meg.

Kiemelte, hogy az ukrajnai háború kitörésével kapcsolatban a kormány elsődleges feladata a magyar emberek biztonságának garantálása, illetve annak megakadályozza, hogy belesodródjon az ország a konfliktusba.

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor szerinte a gazdasági növekedés fenntartása is fontos.

„Ha valamikor, akkor a gazdaságnak most kell igazán jól teljesítenie, annak érdekében, hogy az ország el tudja látni a megnövekedett feladatait, hogy a hozzánk menekülők tisztességes ellátására is elő tudjuk állítani a szükséges forrásokat. Ha valamikor, akkor most nagyon fontosak a munkahelyeket teremtő beruházások” – szögezte le.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az utóbbi években felértékelődött az egészségipar szerepe, különös tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány megmutatta: a stratégiai területeken fontos a nemzeti képességek kiépítése.

Ezzel kapcsolatban közölte, hogy Magyarország is invesztál a hazai oltóanyag-gyártási kapacitások megteremtésébe, a vakcinákat azonban fecskendőkbe is kell tölteni. „Aki erre képes, az egészen biztosan ellenállóbb lesz minden hasonló kihívással szemben” – mondta.

A miniszter ezt követően arról számolt be, hogy

a folyamatos kapacitásbővítéseknek köszönhetően Magyarország mára évi 140-150 millió dollár értékben exportál fecskendőket, míg 2010-ben a kivitel mindössze hárommillió dollár volt.

A világon évente előállított négymilliárd darab előre tölthető fecskendőből hárommilliárdot a Magyarországon jelenleg 1600 főt foglalkoztató Becton Dickinson gyárt, ebből 400 milliót Környén. Ezt a számot a most bejelentett beruházással egymilliárdra kívánják növelni – tájékoztatott.

Végezetül pedig azt közölte, hogy minisztersége kezdete óta ez a 99. amerikai vállalat, amelynek beruházását támogatja a kormány. Majd hozzátette, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom volumene tavaly 21 százalékos növekedést követően hétmilliárd dollárra nőtt, és így csúcsot döntött.