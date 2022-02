Történelmi rekordot döntött a magyar gazdaság. Több mint 7 százalékkal nőtt a GDP 2021-ben az egy évvel korábbi szinthez képest, ilyenre a rendszerváltozás óta nem volt példa. Ez nemzetközi összehasonlításban is a legjobb adatok közé tartozik. Fontos, hogy már a válság előtti szintet is meghaladja a magyar gazdaság teljesítménye, tehát a járvány miatti veszteséget bőven ledolgozta, sőt, erősebb, mint előtte. A kormány szerint az adócsökkentések és a családok, cégek, beruházások támogatása volt a kulcs – számolt be róla az M1 Híradó.