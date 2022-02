Mezőgazdasági fóliahulladék-gyűjtő pont létesült Derekegyházán, a létesítményt kedden adták át.

Az Agrárminisztérium közleménye szerint a tárca parlamenti államtitkára az átadáson azt mondta, hogy az újrahasznosítás révén a mezőgazdaságban keletkező műanyaghulladék új életre kel, rekeszek, ládák, vödrök, palántaládák, alátétek, gyeprácsok, padozatelemek, hófogók készülnek belőlük.

Farkas Sándor közölte, hogy Magyarországon több mint 10 ezer tonna hulladék képződik évente, amelynek gyűjtése és hasznosítása megoldatlan probléma volt eddig.

A kormány 280 millió forint támogatást nyújtott a mezőgazdasági fóliahulladékok gyűjtési rendszerének kiépítéséhez. Az összegyűjtött hulladék feldolgozására létesült technológia magyar szabadalom, már működik is néhány feldolgozó, de továbbiak létesítésére is nagy szükség van – mondta az államtitkár.

Nemcsak a háztartásokban, de a mezőgazdasági termelés során is keletkezik műanyaghulladék – különösen a fólia alatti termesztéséről is híres Csongrád-Csanád megyében -, így az ország ezen vidékén is régóta gond, hogy mit tegyenek ezzel az anyaggal – mondta Farkas Sándor.

A fóliahulladék feldolgozásával, újrahasznosítással új érték keletkezik – hívta fel a figyelmet.

A tájékoztatás szerint Nagy Lajos, a mezőgazdasági műanyaghulladék feldolgozását lehetővé tévő cég ügyvezetője elmondta, hogy száz speciális gyűjtőkonténert helyeznek ki az országban.

A fóliahulladékból olyan alapanyagot gyártanak, amelyből a mindennapokban, így a mezőgazdaságban is rendszeresen használt eszközök készülnek.

