Érik a brüsszeli gazdafelvonulás

Önköltség alatti árakkal kell szembenézniük az uniós sertéságazatban a gazdágnak a hosszan tartó, főképp exportpiaci okokból kialakult válság miatt, emellett meg kell küzdeniük a koronavírus és az afrikai sertéspestis okozta piaci zavarokkal, a megemelkedett takarmány-, energia- és más inputárakkal, valamint az inflációs hatásokkal is. Uniós szintű problémáról beszélhetünk: a hazai hústermelés több mint harmadát adó magyar sertéstartóknak és az Európai Unió ágazati szereplőinek soha nem látott nehézségekkel kell megbirkózniuk – jelezte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Bár a probléma a teljes európai ágazatot érinti, az Európai Bizottság (EB) nem hajlandó javaslatot tenni a piaci védőintézkedésekre. Segítségnyújtásra a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék is alkalmas lenne, ezért a sertéságazat problémáinak kezelése érdekében Magyarország több másik tagállammal együtt kezdeményezte a válságalap felhasználását, amiből gyorssegélyt lehetne nyújtani az ágazat szereplőinek. Azonban az EB ennek megnyitására sem tett javaslatot.

A kamara közleményében kitért arra is, hogy a rendkívüli helyzet miatt szinte már nincs olyan intézmény, hivatal, európai és tagállami érdekvédelmi szervezet, amely ne fordult volna az uniós Mezőgazdasági Főigazgatósághoz, Janusz Wojciechowski hivatalához. Tette ezt több ízben az Európai Tanács is, miniszteri és szakdiplomáciai szinten számos magyar felszólalással, az Európai Parlament (EP) mezőgazdasági bizottsága és a Copa-Cogeca. Utóbbi szervezet számos alkalommal jelezte a sertésszektor kritikus és fenntarthatatlan helyzetét, követelve az azonnali beavatkozást. Az EP több ízben is kért válaszokat és lépéseket az Európai Bizottságtól; többek közt a közelmúltban Janusz Wojciechowski biztossal egy közös ülésen vitatták meg a helyzetet.

A NAK sajnálatosnak nevezi, hogy

az Európa Bizottság minden alkalommal elvetette a beavatkozás lehetőségét.

Ennek legutóbbi bizonyítéka az a levél, melyet a mezőgazdasági biztos írt az EP mezőgazdasági bizottságához, Norbert Lins parlamenti képviselőnek. Ebben tájékoztatja a szakbizottságot arról, hogy a legutóbbi tanácsi mezőgazdasági különbizottsági ülésen „mindösszesen” 13 tagállam követelt azonnali piaci beavatkozást, miközben hét tagállam, köztük – nem meglepő módon – a legnagyobb termelő országok nem támogatták azt. Mivel e tagállamok a teljes EU-termelés mintegy 2/3-át adják, összességében blokkoló kisebbséget jelentenek.

A NAK szerint a biztos ezzel gyakorlatilag azt támogatja, hogy csak a legnagyobb – és legtőkeerősebb – sertéstartó uniós országokban maradjon meg az ágazat, a többi, főként kelet-európai tagország sertéstartóit pedig hagyják ott az út szélén.

A NAK közleménye kiemeli: az európai sertésszektor gyakorlatilag két részre szakadt. Egyik részt azon tagállamok jelentik, akiket nem sújt az afrikai sertéspestis. Ezen országok többnyire képesek az európai piacon értékesített termékek nyomott árait kiegyensúlyozni az exportpiacokon értékesített sertésrészek magasabb bevételeivel.

Azonban azon országok sertéságazatai, amelyekben az afrikai sertéspestis több éve jelen van – és sajnos ide tartozik Magyarország is –, gyakorlatilag a csőd felé rohannak. Súlyosbítja a helyzetüket, hogy a nagyobb termeléssel rendelkező országok is ide hozzák mindazt az árumennyiséget, amelyet harmadik országokban, illetve belpiacaikon nem tudnak elhelyezni.

A NAK szerint nem elfogadható az a hozzáállás, hogy a kisebb tagállamok problémáit és gazdasági gondjait az EB folyamatosan a szőnyeg alá söpri, miközben kizárólag a termelés döntő részét adó tagállamok pozícióját képviseli.

Mindezek alapján a NAK felszólítja az EB-t arra, hogy vesse be a rendelkezésére álló piaci beavatkozási eszközeit, dolgozzon ki egy előremutató cselekvési tervet és stratégiát az európai sertéstartók bizalmának helyreállítsa, az elhúzódó krízis megoldása, továbbá annak érdekében, hogy az afrikai sertéspestis és a Covid betegségeknek az ágazatra gyakorolt hatásai, valamint más tagállamok túlzott exportambíciói miatt a kelet európai tagállamok sertéstartóinak ne kelljen felhagyni a sertéstartással.

Európai problémára európai megoldást szeretnénk! A bizottság jelenlegi eljárása és hozzáállása egyértelműen szembemegy az Európai Unió céljaival, veszélyezteti alapértékeit. Ezen értékek és a már-már kilátástalan helyzetben lévő állattartók érdekében a NAK egyeztetést kezdeményez a hazai és nemzetközi partnerszervezeteivel az uniós szintű megoldás kikényszeríthetősége érdekében – olvasható a NAK közleményében.

Amennyiben az EB továbbra sem lép, illetve nem változtat hozzáállásán, a NAK készen áll akár arra is, hogy demonstrációt szervezzen Brüsszelbe.