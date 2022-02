Szakértő: Az inflációs várakozás is csökkenhet

Balatoni András olyan globális jelenségnek nevezte az infláció megugrását, amelynek hátterében globális okok állnak. Magyarországon szerinte sikeres válságkezelés zajlik, amit az is mutat, hogy a 2020-as mély recesszióból, mely során öt százalékkal csökkent a hazai gazdaság, nagyon gyorsan kilábalt a gazadság, másfél év alatt behozta a hátrányát, miközben az előző, 2008-2009 körüli válságból csak hat és fél év alatt tudta ugyanezt az utat végig járni.

Jelenleg egyaránt nő a gazdaság is és a kereslet is. A nemzetközi nyersanyagpiacon ugyanakkor markáns áremelkedés tapasztalható. A világban hat-nyolcszorosára emelkedett a földgáz és az elektromos energia ára. Balatoni András szerint a hazánkban bevezetett üzemanyag-ársapka az utóbbi időben több alkalommal is megakadályozta az árnövekedést. Jelen pillanatban is zár az ársapka, aminek fontos pszichológiai hatása van. A kormányzat a lakosság által gyakran vásárolt termékek árát fagyasztotta be, vagy hozott létre esetükben ármaximumot, ezáltal nem csak a háztartások, a családok által érzékelt infláció, de az inflációs várakozás is csökkenhet.

Tavaly novemberben, decemberben markáns áremelkedést tapasztaltunk, ami januárban is folytatódott. A kormány döntése alapján most hét alapvető élelmiszer fogyasztói ára visszaáll az október közepi szintre, ami várhatóan 0,2-0,4 százalékponttal csökkenti a február havi inflációt. Enélkül továbbra is emelkedő pályán mozogna ezeknél a termékeknél az árszínvonal.

Kapcsolódó tartalom

Februárban komoly összegeket kapnak a háztartások, hiszen most jön a személyijövedelemadó-visszatérítés, a 13. havi nyugdíj vagy a fegyverpénz.

Balatoni András szerint az egyszeri forrásoknak általában magasabb a megtakarítási rátája. Ettől függetlenül gazdaságélénkítő hatása is lesz, hiszen a fogyasztásra is ösztönzőleg hat.

Ha a kormány következetes monetáris politikát folytat, akkor az árstabilitást a háromszázalékos szinten tudjuk elérni – mondta az elemző.

Ennek érdekében Magyarország tavaly júniusban olyan lépéssorozatba kezdett, amely nem csak a régióban, de az egész Európai Unióban legelsőként vette fel a küzdelmet az inflációval. Ezáltal

az idei esztendő második felére már alacsonyabb inflációt regisztrálhatunk, jövőre pedig elérhetjük a háromszázalékos célszintet.

Fontos, hogy ezt a költségvetés fiskális politikája is támogassa. Balatoni András szerint ezen az úton egyaránt lényeges lépés az élelmiszerek árának befagyasztása vagy az üzemanyag-ársapka.