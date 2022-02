Érkezik az emelt összegű minimálbér

A minimálbér összege 71 500 forint volt 2009-ben, 2022 januárjától azonban eléri a 200 000 forintot, ami a 2009-es összeg közel háromszorosa. A baloldal tavaly december 14-én nem szavazta meg az országgyűlésben a minimálbér emeléséhez szükséges adócsökkentéseket. A baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter korábban feleslegesnek nevezte azt.

Január elsejével 200 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forintra nőtt, vagyis csaknem 20-20 százalékkal emelkednek a legalacsonyabb keresetek jövőre, ami mintegy 2,5 millió embert érint. Ők februárban kapnak először a megemelt bérből.

A legkisebb bérek emelkedése felfelé tolja a magasabb fizetéseket is. Azért, hogy ezeket a költségeket a cégek ki tudják termelni, a kormány jelentős adócsökkentésekről is döntött.

De nemcsak a minimálbérre és szakmunkás-minimálbérre jogosultak járnak jól, hiszen a gyermeket nevelő családok is februárban kapják vissza a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat az átlagbér szintjéig, megérkezik a teljes tizenharmadik havi nyugdíj az időseknek, és nem vonnak személyi jövedelemadót a 25 év alattiak béréből.

A kormány még decemberben foglalta rendeletbe a minimálbér és a garantált bérminimum emelését. A minimálbér-emelés a legutóbbi nemzeti konzultációnak is témája volt. A válaszadók elsöprő többsége, 94 százalék támogatta a kormány kezdeményezését az emelésről. Végül meg is született a bérmegállapodás.

Az idei évtől a minimálbér magasabb, mint 2010-ben az átlagbér volt, azaz csaknem háromszorosára emelkedtek a bérek.

Mint ismert, a minimálbér és a garantált bérminimum reálértéke 2002 és 2009 között Magyarországon folyamatosan csökkent, miközben a többi visegrádi országban (Csehország, Lengyelország, Szlovákia) nőtt, amíg 2009-ben még mindössze 71 500 forint volt, január elsejétől már közel háromszorosa, 200 000 forint. De a garantált bérminimum is hasonló gyarapodást mutat: 87 000 forint volt 2009-ben, idén január elsejétől pedig már 260 000 forint.

A kormányfő többször is elmondta, hogy 2010 után a legfontosabb feladat az volt, hogy szakítsanak az alacsony minimálbér gyakorlatával, segély helyett munkát kínáljanak. Orbán Viktor szerint

ennek a megközelítésnek a sikerét az bizonyítja, hogy az elmúlt 12 évben összesen 172 százalékos volt a minimálbér növekedése.

A minimálbér emelkedése az átlagbéreket is feljebb tolja, de további jótékony hatása is van: a minimálbér 200 ezer forintra emelésével nő a gyermekgondozási díj maximális összege, a hallgatói gyed, a gyermekek otthongondozási díja, a nagyszülői gyed maximális összege, a táppénz napi maximális összege, az álláskeresési járadék maximális összege, bizonyos betegségekhez kapcsolódóan a munkavállalói adóalap-csökkentő kedvezmény.

A közfoglalkoztatási bér is magasabb lesz 2022-ben, de a minimálbér emelése a táppénz, az álláskeresési járadék és a gyermekgondozási díj összegére is jótékony hatással van. A kormány törekvésével szemben a baloldal elutasítja a minimálbért. Márki-Zay Péter, az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje többször is elmondta, hogy ellenzi a minimálbér rendszerét, és eltörölné azt. Ahogy fogalmazott, „én gazdasági kérdésekben roppant liberális vagyok, én nem feltétlenül tartom szükségesnek a minimálbért se.”

Az Országgyűlés december 14-én szavazott a béremelésekhez szükséges adócsökkentésekről, de Márki-Zayhoz hasonlóan a baloldali pártok sem támogatták azt.

A kormány vállalta, hogy csökkenti az adókat, ha a munkaadók 200 ezer forintra emelik a minimálbért. A parlamenti döntés tette lehetővé a vállalkozásoknak a magasabb minimálbér kigazdálkodását, amelyet a baloldali képviselők nem szavaztak meg.

