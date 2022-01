Egyes autómodellek ahogy öregednek, úgy drágulnak

Gazdasági szakértők szerint az elmúlt egy évben 25 százalékkal lettek drágábbak a használt autók. Többek között az alkatrészek gyártásának akadozása, az üzemanyag-drágulás és a globális chiphiány miatt világszerte lelassult az autógyártás. Egyre többen a használt autók felé fordulnak, viszont azokat is rekord magas áron lehet megvásárolni, így koránt sem mindegy, hogy milyen feltételek mellett tudunk szert tenni a kiszemelt járműre.

Az átlagárak 2021-ben éves szinten 43 százalékkal emelkedtek. Számos modell úgy öregedett, hogy közben drágább lett, a legkedveltebb modellek: Opel Astra, Suzuki Swift, Skoda Octavia, Ford Focus, Audi A4. A legtöbb vásárló most használt autó mellett dönt, ami annak tudatában nem is meglepő, hogy a legkisebb új autók átlagára is közel 5 millió forintnál kezdődik és sok esetben még várni is kell rájuk.

Nélkülözhetetlen a szakértői segítség

Ám olyan is előfordul, hogy egy kétéves autót egy új áráért adnak, ezért nagyon nem mindegy, mit és hol vásárol meg az ember, mert már egy fél éves kocsi is számtalan hibával rendelkezhet. A vásárlónak sokszor jól jön, ha segít egy szakértő.

„Az, aki autót szeretne venni, nem biztos – sőt, az esetek nagy részében inkább nem -, hogy ért is a kocsi műszaki állapotához. Hogy volt-e korábbi sérülése a gépjárműnek egy laikus csak akkor veszi észre, ha nagyon csúnyán van megjavítva, de ha egy szakértő nézi meg, akkor már a karosszériából, a fényezésből látja az autó múltját” – mondja Kollár István Steve, a WOOWW Cars online autókereskedő platform tulajdonosa.

A legtöbb vevő örül, ha „őszinte” autót kap

Használt autót szinte lehetetlen úgy vásárolni, hogy ne ütközzünk hibákba. Ehhez sokszor a szakértői szemen túl jól jön egy motordiagnosztikai eszköz és egy profi festékvastagság mérő, ami a rejtett hibákat is kimutatja.

„Előfordult már, hogy ez a műszer egy autó esetében 10 hibát is jelzett. Nem működött megfelelően a turbó, a távfesztültség, gond volt a sebességváltóval és a burkolati elemekkel is. De olyan eszközünk is van, amivel a hajszálrepedéseket is ki tudjuk szűrni a hengeren, vagyis megállapítjuk a kezdődő hengerfejességet. Ha javíthatók is ezek a hibák, nem lesz olcsó, és az autó árán túl még több százezezer forintba kerülhet. Ennyiért szinte már meg sem éri a vásárlás” – teszi hozzá Kollár Steve, aki szerint mindig azt kell nézni, hogy az autó ár-érték arányban megfelel-e.

A legtöbb vevő annak örül, ha „őszinte” autót kap. Amikor minden problémára fény derül azonnal, amikor nem kell hívogatni vásárlás után a régi tulajdonost, hogy ez sem működik, meg az sem. Érdemes már igénybe venni az Ügyfélkapu rendszerét is, ahol rendszám alapján minden adatot megkapunk az autóról. Ráadásul ingyenesen.

Teljes gépjármű átvizsgálás 145 pontos ellenőrző rendszerrel

Egy másik nagy probléma a bizalom hiánya, ami nincs meg az eladó és a vevő között. Ám létezik már olyan online használt autókereskedés is, ahol akár a fotelben ülve is ki tudjuk választani a legtökéletesebbet.

Ha veszünk egy használt autót arra nincs garancia, kivéve a WOOWW Cars-nál: 100 százalékos garanciát vállalunk az autó jelenlegi állapotára. Így 95 százalékosan ki tudjuk zárni azt, hogy bármilyen nagyobb probléma legyen vele a későbbiekben, ezért a fő alkatrészekre egy év garanciát vállalunk. Ez egy online bizományos felület, ahol komplex szolgáltatást tudunk nyújtani, a hitelügyintézéstől kezdve – ahol már az autók 90 százalékát, akár 0 százalékos önerővel el lehet vinni – a szakértői átvizsgálásig. A háztól házig szolgáltatással pedig tényleg a legkényelmesebben juthatunk a használt, de új autónkhoz. Igényes vevőket, igényes eladókkal hozunk össze, ahol az a célunk, hogy minőségi autót vegyenek, és ne legyen az a bizalmatlanság, ami a használt autó piacot jellemezi. Mi csak olyan autót értékesítünk, amire A-tól Z-ig garanciát vállalunk az ügyfeleinknek. Pluszelőny, hogy az oldalra való feltöltés, teljesen ingyenes – mondta a WOWW Cars tulajdonosa.