Megugrott az elektromos autók értékesítése tavaly

A Jövő Mobilitása Szövetség adatai szerint tavaly 71 százalékkal nőtt az elektromos autók száma Magyarországon, így jelenleg már több mint 21 540 tisztán elektromos autó közlekedik az ország útjain.

A nyilvános elektromosautó-töltők száma 2021 első félévében 45 százalékkal nőtt, jelenleg 1627 darab engedélyköteles töltő üzemel az országban – közölte a szövetség szerdán az MTI-vel.

A fenntartható közlekedési megoldások és innovációk népszerűsítését célzó szövetség szakértői a téli elektromos autózáshoz is hasznos tanácsokat adnak közleményükben.

Kapcsolódó tartalom

Egyebek közt felhívják a figyelmet arra, hogy télen megnő az elektromos autók fogyasztása is – hasonlóan a benzines és dízeles járművekhez -, így azonos útvonalon hosszabb töltési idővel kell számolni.

A németországi Duisburg-Essen Egyetem kutatása szerint télen 7 fok alatt nagyjából 25-30 százalékkal csökkenhet az elektromos autók nyáron megszokott hatótávja, extrém hidegben (mínusz 7 Celsius-fok alatt) pedig akár 40 százalékot is eshet – írták.

Télen egyrészt a hideg levegő magasabb közegellenállása miatt emelkedik meg a fogyasztás, másrészt a téli guminak nagyobb a gördülési ellenállása, amit tovább növel a gyakran nedves, havas, szennyezett útburkolat. Mindez lassú tempónál kevésbé érhető tetten, de országúton és autópályán jelentős különbséget is jelenthet. Hozzátették, hogy míg a hagyományos üzemű autók utastere a motor hulladékhőjével is fűthető, az elektromos autónál a fűtés is az akku kapacitását emészti.

Téli használat mellett az elektromosautó-töltés megkezdése előtt érdemes az akkumulátort úgy használni, hogy minél inkább megközelítse az akkumulátor az ideális töltési hőmérsékletet – javasolja a Jövő Mobilitása Szövetség. Ehhez egyebek közt az autó előfűtését ajánlják, amit szinte minden elektromos autón applikáción keresztül lehet intézni.

Csatlakoztatott töltőkábellel külső áramforrásról fűthető fel az utastér és jégmentesíthető a szélvédő még elindulás előtt. Ha az autó éjjel a szabadban parkol és tölt, akkor az előfűtéssel együtt a töltést is érdemes a reggeli tervezett induláshoz igazítani – tették hozzá.

Főleg a városon kívüli utak tervezésekor kell számolni a megnövekvő töltési idővel, és több tartalékot kell hagyni az akkuban a következő töltőhöz érés előtt.