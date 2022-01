Ismét pályázhatnak a vállalkozások technológiaváltó támogatásra

A magyar kormány a járvány okozta válság után az uniós országok közül elsőként juttatta a hazai cégeket technológiafejlesztést is lehetővé tevő, példátlanul nagy összegű beruházásösztönző támogatáshoz, mert csak a vállalkozásokkal partnerségben lehetünk az évtized nyertesei. A nagy érdeklődés mellett zajló Technológiaváltó támogatási programban eddig 1700-nál is több vállalkozás kapott összesen több mint 210 milliárd forint támogatást és a mai naptól újabb 100 milliárd forintra lehet pályázatot benyújtani a GINOP Plusz keretében – jelentette be György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerdán kiadott közleményében.

Hangsúlyozta: a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban is a mikro- kis és középvállalkozások támogatását helyezzük a fókuszba, erre fordítjuk az uniós források legnagyobb részét. Az a célunk, hogy ezeket a forrásokat minél gyorsabban a magyar vállalkozások és gazdaság újraindítására, támogatására tudjuk fordítani. Ezért is jelentős, hogy a magyar gazdaság helyzete, az erős és stabil költségvetés lehetővé teszi az új pályázatok előfinanszírozását hazai forrásból. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz felhívására beérkező támogatási kérelmekről az értékelés alapján elért pontszám sorrendjében születik döntés. A kérelmek legalább 24 órán keresztül lesznek beadhatók. A benyújtás legkorábban a huszonnegyedik óra végén függeszthető fel, amennyiben az igényelt támogatások összege eléri vagy meghaladja az adott benyújtási szakaszban rendelkezésre álló keret 130 százalékát. A pályázat célja a termelő és a szolgáltató ágazatokban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenységének növelése, technológiai és szervezeti megújulásának elősegítése. Ezért támogatja a vállalkozások technológiafejlesztését – beleértve az infokommunikációs technológia fejlesztését és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét –, továbbá az infrastrukturális és ingatlan beruházásokat, a tanácsadási és képzési szolgáltatások igénybevételét, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazását. A pályázat keretében a vállalkozások 10 és 200 millió forint közötti támogatást igényelhetnek fejlesztéseik megvalósításához, amely formája feltételesen vissza nem térítendő. A támogatás intenzitása maximum 70 százalék, azaz minden 100 forint értékű beruházásból maximum 70 forintot vállal át az állam. A kedvezményezettek azok a legalább 3 főt foglalkoztató mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel. Olyan, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek pályázhatnak, amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá. A pályázatok benyújtása két ütemben zajlik. Az első, 80 milliárd forint keretösszegre a mai nappal megnyíló benyújtási szakaszban a Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és a Dél-Alföld régiókból pályázhatnak a vállalkozások. A fennmaradó 20 milliárd forintra a második benyújtási szakaszban, 2022. január 27-től a Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Pest régiók vállalkozásainak lesz lehetőségük kérelmet benyújtani. További információk és a pályázati felhívás a palyazat.gov.hu oldalon érhető el. Emellett az érdeklődők a megújult vállalkozói információs portálon személyre szabottan tájékozódhatnak a részletekről. A címlapfotó illusztráció.