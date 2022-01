Varga Mihály: Idén januárban 1500 milliárd forinttal csökkentettük az adókat

Idén januárban 1500 milliárd forinttal csökkentette a kormány az adókat – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton.

A tárcavezető egy táblázatban – amelynek a Beszéljenek a számok! címet adta – a 2009-es adóügyi helyzetképet vetette össze a 2022-essel, bemutatva a 2010 óta végrehajtott adócsökkentéseket.

Kiemelte: az szja 2009-ben még 36 százalékos volt, idén 15 százalék, és a 25 év alatti fiatalok szja-mentességet kapnak, ahogy a négy- vagy többgyermekes anyák is.

A családi adókedvezmény 2009-ben 12 milliárd forint volt, míg idén 980 milliárd forint.

A nyugdíjas munkavállalók béréből levont közteher 49,5 százalékot tett ki 2009-ben, jelenleg 15 százalék.

A társasági adó kulcsa akkor 20 százalék volt, most 9 százalék.

Varga Mihály azt is szerepeltette a táblázatban, hogy 13 százalékra mérséklődik a kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) mértéke. Ez 20 százalék volt 2009-ben. A munkáltatói adó az akkori 33,5 százalék után idén 15 százalék.

Idén az alanyi mentesség értékhatárát az áfában 12 millió forintra emelték, a 2009-es értékhatár még 5 millió forint volt – ismertette.

Az ügyintézés illetéke 2022-ben 0 forint, míg 2009-ben még 2200 forint volt, az egyenesági rokonok, házastársak öröklési, ajándékozási illetéke megszűnt, míg 2009-ben 15-21 százalék volt.

Az adóelkerülés mértéke az áfában a 2010-es 22,3 százalékról 6,1 százalékra mérséklődött 2020-ra – mutatott rá a szakminiszter.