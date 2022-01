A kép illusztráció (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A lap számításai szerint egy átlagos, tavaly még 150 ezer forint körüli nyugdíjra jogosult mindent együttvéve akár 277 500 forint pluszpénzt is kaphat.

Ez havi szinten 23 ezer forintos többletet jelent az egy évvel ezelőttihez képest.

Farkas András nyugdíjszakértő a Világgazdaságnak kifejtette: a nyugdíjasok nagyjából 13 százalékos inflációig vannak védve, azaz annyi pluszpénzt kapnak, hogy még ilyen mértékű drágulás esetén is a pénzüknél maradnak. Idén ugyanis összesen 250–570 milliárd forint érkezhet pluszban az államtól, ilyenre pedig korábban nem volt példa – írta a lap.

Az már közismert tény, hogy a kormány januárban egységesen öt százalékkal emeli a nyugdíjak mértékét.

Erről Orbán Viktor miniszterelnök döntött még tavaly decemberben, miután megjelentek a 2022-re vonatkozó pontosabb inflációs előrejelzések. Noha ezekben vannak eltérések – a Pénzügyminisztérium (PM) például 4,8 százalék, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pedig 4,7-5,1 százalék körülire várja –, a járvány és a globális ellátási láncokat érintő bizonytalanságok miatt az elemzők szerint akár még ennél is feljebb kúszhat az infláció mértéke. Reális forgatókönyvnek tűnik az, hogy az ötszázalékos januári nyugdíjemelés után majd valamikor év közben, de legkésőbb novemberig a nyugdíjasok még egy kompenzációt kapnak.

Kapcsolódó tartalom

A januári nyugdíjemelés nagyjából 200 milliárd forintnyi kiadást jelent az államnak, amely már tavaly is jóval többet költött a nyugdíjakra, mint a megelőző évben. Az államháztartás központi alrendszerének mérlege szerint az első 11 hónapban összesen 455 milliárd forinttal több jutott a nyugdíjasok zsebébe, mint 2020-ban, idén pedig ez a szám még tovább emelkedhet. A kormányzati döntés értelmében ugyanis februárban nem az eredetileg tervezett félhavi, hanem a teljes 13. havi nyugdíjat megkapják az arra jogosultak, ami további nagyjából 300 milliárd forintos kiadást jelent. Emellett a gazdasági teljesítmény után is jár majd prémium. Mint ismert: tavaly a kormány döntése értelmében a maximális, 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot kapta minden érintett.

Idén a PM és az MNB előrejelzése szerint az inflációhoz hasonlóan öt százalék körüli GDP-növekedésre lehet számítani.

Előbbi 5,9 százalékos bővülést, az MNB pedig 4-5 százalékos növekedést vár 2022-ben. Az ötszázalékos GDP-növekedés 30 ezer forintos prémiumot jelentene minden nyugdíjas számára, ám az összeg akár ennél is magasabb lehet, ha a gazdaság sikeresen folytatja kilábalását.

Nem csak a nyugdíjasok kapnak több pénzt. Januártól a minimálbér kétszázezer forintra emelkedett, ami magával húzza a táppénz, az álláskeresési járadék és a gyed összegét is. De másoknak is nő a fizetése. A bölcsődékben, a szociális és kulturális ágazatban, valamint a közszférában dolgozók bére húsz százalékkal emelkedik, a pedagógusok, a rendőrök és a katonák pedig tízszázalékos fizetésemelést kapnak. Utóbbiak továbbá hathavi fegyverpénzt is hazavihetnek, de emelkedik a közmunkások fizetése is. S miközben a 25 évnél fiatalabbaknak az idei esztendőtől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, a gyermekeket nevelő szülők február 15-ig az átlagbér összegéig visszakapják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójukat, a nyugdíjasok pedig visszakapják a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjukat.

Kapcsolódó tartalom