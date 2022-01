A KSH friss adataiból az látszik, hogy októberben 8,5 százalékkal voltak magasabbak a bérek, mint 2020 azonos időszakában. Így a bruttó átlagkereset 431 300 forint volt. A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy 2010-hez képest a minimálbér 172, a szakmunkás minimálbér pedig 190 százalékkal növekedett.

Tovább nőttek a keresetek

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az M1-en elmondta, hogy 2010-hez képest a minimálbér 172, a garantált bérminimum pedig 190 százalékkal növekedett. Bodó Sándor hozzátette: a legjobban jövedelmező foglalkoztatási ágak a pénzügy, tudomány és az informatika.

„Nyilvánvalóan ezeket az összegeket, ami kifizetésre kerül, a magyar állampolgárok nagy része Magyarországon fogja elkölteni. Ez azt jelenti, hogy nagyobb lesz, élénkül a kereskedelmi forgalom, nyilván ha a kereskedelmi igények növekednek, akkor a termelés is növekedni fog, vagyis egy hosszú láncolat indulhat el” – mondta az államtitkár.

Hozzátette: természetesen valamilyen szinten kalkulálnunk kell az inflációval, ugye ezt nem szabad elhallgatni, de

látható, hogy a bérek növekedése az folyamatos, és ez tulajdonképpen jelentős mozgatórugó a gazdaság egészére való tekintettel.

Az ez évi várakozásokat lehet érinteni már ezeknek a számadatoknak a tükrében. A várakozások szerint 14-15 százalékos növekedés várható, ami mögött kormányzati intézkedések állnak. Részben az adócsökkentések, ami 750 milliárd forint megtakarítást jelenthet a munkaadóknak, ez a fedezete a munkabéreknek. És látnunk kell az SZJA-visszatérítés jelentős összegét, illetve a 25 év alattiak adómentességét is. Ezek mind-mind fedezetei a bérnövekedésnek, ez volt a múlt évben is, és reményeink szerint ez lesz ebben az évben is a tapasztalat – mondta el az államtitkár.

A 6,5 százalékos októberi inflációval számolva a reálkeresetek emelkedése 1,9 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.

A prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 409 200 forintra becsülhető, 8,4 százalékkal magasabb volt, mint egy évvel korábban. A bruttó kereset mediánértéke – aminél ugyanannyian kerestek többet, mint ahányan kevesebbet – 350 100 forint volt, 7,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A bruttó keresetek a vállalkozások körében 6,9 százalékkal 441 500 forintra nőttek, a mediánkereset 350 ezer forint volt, 7,7 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A feldolgozóiparban 5,4 százalékos volt a keresetek emelkedése és 445 600 forint volt a bruttó átlag. Az építőiparban 7,3 százalékos emelkedéssel 343 ezer forintra nőtt az átlagkereset. A kereskedelemben 8,2 százalékos, az idegenforgalomban és vendéglátásban 9,6 százalékos növekedéssel 403 ezer illetve 275 300 forint volt az októberi átlagbér.

A költségvetésben – az egyes előmeneteli rendszerek ütemezett béremeléseivel összefüggésben – 9,4 százalékkal nőttek a keresetek. Az egészségügyben 38,2 százalékos emelkedést mért a KSH, amivel 547 100 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset, az oktatásban 10,5 százalékkal 401 600 forintra nőtt. A közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítás területén 490 100 forint volt a bruttó átlagkereset, 3,8 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

A munkáltatók teljes körét tekintve az októberben alkalmazásban állók létszáma 109 ezerrel, 3,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A múlt év első tíz hónapjában 2021. január-októberben a bruttó átlagkereset 428 900, a nettó átlagkereset 285 200 forintot ért el, mindkettő 8,5 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A reálkereset 3,7 százalékkal emelkedett, a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,6 százalékos növekedése mellett.