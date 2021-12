Év végi ajándék a magyar vállalkozásoknak: meghosszabbodnak a Széchenyi Újraindítási Hitelek

Meghosszabbodnak a hazai vállalkozások újraindítását segítő hiteltermékek a Széchenyi Kártya Programban – tájékoztatta az Invovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményben.

Egy 100 millió forintos, tehát átlagos méretű beruházási hitel esetén a teljes futamidő alatt egy kisvállalkozás 25 millió forintot tud megspórolni a piacon elérhető hitelekhez képest. Ez akár több mint 200 ezer forinttal kisebb havi törlesztőt jelen a Széchenyi Kártya Programnak köszönhetően – írták.

Az elmúlt csaknem 20 évben a Széchenyi Kártya Program bizonyította, hogy hozzájárul a magyar vállalkozások stabil működéséhez, ezáltal biztosítva munkát és megélhetést a magyar családoknak – közölte az ITM.

A sikeres védekezés után a gazdaság újraindításával a vállalkozások igényei is megváltoztak, így a Széchenyi Kártya Program konstrukciói 2021 nyarán megújultak.

Az Újraindítási Hiteleket eddig közel 30 000 vállalkozás igényelte több mint 920 milliárd forint értékben, amelyből 15 ezer hitelügyletet már le is szerződtek a bankok 370 milliárd forint összegben,

ezzel is hozzájárulva, hogy a magyarok az előttünk álló évtized nyertesei legyenek – tudatta György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a közleményben.

A speciálisan a vállalkozások újraindítását segítő Széchenyi Kártya Program konstrukciók iránt rendkívül nagy érdeklődés mutatkozott az elmúlt hónapokban, a vállalkozások további fejlődéséhez szükség van az államilag támogatott hitelekre. Éppen ezért, a vállalkozók visszajelzése alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai támogatása mellett a kormány meghosszabbította a program keretében elérhető kedvezményes hitelek igénylési lehetőségét – jelentette be Krisán László, a Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.

Az SZKP GO! hitelei célzott módon biztosítják a vállalati működés fenntartásához, fejlődéséhez szükséges forrásokat, lehetővé teszik a vállalkozások beruházási elképzeléseinek megvalósítását, segítik a cégek likviditási forrásokhoz jutását, továbbá segítenek a normál üzletmenet visszaállításában, a működés újraindításában, és a jövőbeli növekedés feltételeinek biztosításában – írták.

Az SZKP GO! kedvezményes, a futamidő végéig fix kamatozású hitelei 1 milliótól akár 1 milliárd forint hitelösszegig igényelhetőek a magyar kis- és középvállalkozások megerősítése érdekében – áll a közleményben.

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO! szabad felhasználású 2 éves futamidejű folyószámlahitel, 1 millió forinttól akár 100 millió forint összegben vehető igénybe, évi 2,5 százalék fix nettó kamattal.

A Széchenyi Likviditási Hitel GO! maximum 3 éves futamidejű, szabad felhasználású forgóeszközhitel. Egymillió forinttól akár 250 millió forint összegben vehető igénybe, évi 2,5 százalék fix nettó kamat mellett. A Széchenyi Beruházási Hitel GO! maximum 10 éves futamidejű beruházási hitel 1 millió forinttól akár 1 milliárd forintig terjedő összegben, évi fix nettó 1 százalék kamattal – írták.

A Széchenyi Turisztika Kártya GO! szabad felhasználású, akár 3 éves futamidejű, kifejezetten a turisztikai szektorban működő vállalkozások részére kialakított folyószámlahitel, 1 millió forinttól akár 250 millió forint összegben. Az évi fix nettó kamat 0,5 százalék. A Széchenyi Lízing GO! lízing konstrukció, amely felhasználható agrár és nem agár célú eszközbeszerzések, így például új vagy használt haszongépjármű, gép, berendezés, immateriális javak és ingatlan finanszírozására, 1 millió forinttól akár 1 milliárd forintig terjedő összegben, évi fix nettó 2,5 százalék kamat mellett – közölték.

A Széchenyi Mikrohitel GO! beruházási hitel, amely felhasználható agrár és nem agár beruházási célok finanszírozására. Kezdő vállalkozások is igényelhetik, 1 millió forinttól 50 millió forint összegben, évi fix nettó 0,5 kamat mellett. Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! maximum 10 éves futamidejű, meghatározott agrár hitelcélok finanszírozására felhasználható beruházási hitel, 1 milliótól 1 milliárd forintig terjedő összegben. Éves fix nettó kamata 1 százalék. A Széchenyi Kártya GO! hitelkonstrukciói országszerte a Széchenyi Kártya Program eddigi hiteleihez hasonlóan a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban igényelhetőek. További információk a megújult vállalkozói információs portálon (www.vali.hu), míg a részletes igénybevételi feltételek a www.kavosz.hu oldalon érhetők el – írták.

