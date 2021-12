Februártól élelmiszereket is vehetünk Szép-kártyával, mutatjuk a részleteket

A hentesnél, a zöldségesnél és a pékségekben is elfogadják februártól a Szép-kártyákat – megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Első körben május végéig lehet majd élelmiszert vásárolni a kártyával, legfeljebb 150 ezer forintig. Közben a számlák közti átjárhatóságot is meghosszabbították: 2022 végéig tehát bármelyik zsebből lehet fizetni - közölte az M1 Híradó.

Élelmiszert SZÉP-kártyával

Februártól nem csak vendéglátásért, szállásért, vagy szabadidős sportszolgáltatásért lehet fizetni a Szép-kártyákkal, hanem az élelmiszerekért is – Orbán Viktor ezt csütörtökön jelentette be a közösségi oldalán.

A döntésről pénteken jelent meg a rendelet a Magyar Közlönyben. Vagyis mostantól hivatalos: jövő februártól már az élelmiszerboltokban is elfogadják a Szép-kártyákat.

Ahogy a hentesnél, a péknél, a zöldségesnél és a halasnál is lehet majd fizetni vele. Legfeljebb 150 ezer forintig. A kedvezmény – első körben – május 31-ig, vagyis a koronavírus miatti veszélyhelyzet végéig tart. És nem vonatkozik az alkohol és dohánytermékekre.

Szakértők szerint a kereskedőknek érdemes mindhárom kártyakibocsátó bankkal leszerződniük. A Széchenyi Pihenő Kártya -rendszerhez ingyen csatlakozhatnak, a forgalom után kell jutalékot fizetniük, amelynek összege nem lehet magasabb másfél százaléknál.

A híradónak nyilatkozó hotel tulajdonos azt mondja: megéri Szép-kártya elfogadóhelyként működni, mert növeli a forgalmat. Tóth Gergely szerint a vendégek többsége POS terminálon keresztül használja a Szép-kártyáját.

Idén még vonzóbbá vált a kártya azzal, hogy az elkölthető pénz 450 ezerről 800 ezer forintra emelkedett.

A feltöltött összegek után pedig csak 15 százalék szja-t kell fizetni a munkaadóknak.

A kártyák népszerűségét idén megdobta az is, hogy április óta szabad az átjárás az egyes alszámlák között. A kormány ezért most úgy döntött, hogy 1 évvel meghosszabbítja ezt a lehetőséget. Így 2022 végéig bármelyik zsebből lehet fizetni vendéglátásért, szállásért, vagy szabadidős sportszolgáltatásért. Februártól pedig már az élelmiszerekért is.

