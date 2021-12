SZÉP-kártya: Bővül a kör, februártól élelmiszert is lehet vásárolni

Februártól élelmiszert is lehet vásárolni Szép-kártyával – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán. Tehát, nemcsak vendéglátásért, szállásért vagy szabadidős sportszolgáltatásért lehet fizetni a kártyákkal, hanem bővül a kör. A járvány miatt már korábban könnyítették a felhasználást, mert átjárhatók lettek az alszámlák, de most bejön még egy pluszlehetőség, az élelmiszer-vásárlás a boltokban – számolt be az M1 Híradója.