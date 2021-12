Győrffy Balázs: A szükséges mértékig legyen biztosítva a magyar gazdák műtrágyaellátása

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke azt szorgalmazta csütörtöki székesfehérvári sajtótájékoztatóján, hogy legyen biztosított a magyar gazdák műtrágya ellátottsága a szükséges mértékig, de ne több pénzért, mint amit a piac diktálna.

Kultivátorral készítik elő a talajt az őszi vetéshez a Zala megyei Hahót közelében 2020. augusztus 26-án.MTI/Varga György

Győrffy Balázs a közelmúltban tapasztalt világpiaci árrobbanással és a hazai piacon a műtrágyák árát negatívan befolyásoló kartellezéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a műtrágya olyan input anyaga a növénytermesztésnek, amely nem pótolható mással, egyfajta üzemanyag, ami az elvárt termésszinthez szükséges. Megjegyezte, hogy a műtrágyák ára az élelmiszerárakra is kihat, így emelkedése egészen a fogyasztókig gyűrűzik.

A NAK elnöke emlékeztetett arra, hogy a műtrágyák előállításához nélkülözhetetlen földgáz ára egy év alatt tízszeresére nőtt, ám az elmúlt hetekben az októberi csúcsárhoz képest csökkent. A Gazdasági Versenyhivatal által a piac korlátozása és az import szűkítése miatt rekordbírságot kapott, a hazai piacon monopolhelyzetben lévő Nitrogénművek Zrt. ennek ellenére újabb áremelést jelentett be, amit már nem indokolnak a világpiaci árak – tette hozzá.

Győrffy Balázs elmondta, hogy a nitrogéntartalmú műtrágyák ára négyszeresére nőtt az elmúlt időszakban, ami azt jelenti, hogy egy intenzív gazdálkodást folytató gazda egy hektáron 80 ezer helyett ma 250 ezer forintnyi műtrágyát használ el. A gazdákat évekig becsapó Nitrogénművek Zrt. vállalatcsoport a GVH döntése után nem megbánást tanúsított, hanem fenyegetőzött, de az elmúlt hetek nyomásgyakorlása után örömteli módon mégis hajlandó a hazai piacot ellátni – közölte a NAK elnöke.

Az MTI kérdésre elmondta: a magyar műtrágyapiacon a hazai műtrágyák részaránya 60 százalék, a többi importból kerül az országba, ugyanakkor utóbbiak jellemzően valamivel drágábbak. Megjegyezte, hogy a Nitrogénművek képes lenne ennél többet a magyar piacra juttatni, ráadásul péti gyáruk igen modern, vagyis alacsonyabb önköltséggel állítanak elő műtrágyát, mint a környező országok piaci szereplői.

Varga Imre István, a NAK Fejér megyei elnöke közölte, hogy a megyében hatezer gazdálkodó mintegy 300 ezer hektáron végez növénytermesztést, ám a jelentősen megdrágult műtrágyák miatt elbizonytalanodtak. Hozzátette: már az őszi vetés előkészítésekor is kevesebb műtrágyát juttattak ki és a jövő évi készletek beszerzésekor is kevesebbet, vagy egyáltalán nem rendeltek műtrágyát, ami komoly hatással lesz a jövő évi hozamokra is.