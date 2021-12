Elkezdődött a jövő évi adócsomag vitája a parlamentben. Ha a képviselők elfogadják, történelmi adócsökkentés jöhet Magyarországon – összesen 1500 milliárd forinttal csökkenhetnek a közterhek jövőre. Több munkát terhelő adó is mérséklődhet: például a szociális hozzájárulási adó és a kisvállalati adó, de megszűnik a szakképzési hozzájárulás is. A csomag része a családosok szja-visszatérítése és a 25 év alatti fiatalok adómentessége is. Szakértők szerint az adók csökkenésével tovább nőhet a gazdaság – számolt be az M1 Híradója.

Történelmi adócsökkentés jöhet Az M1 Híradója által bemutatott budapesti faipari üzemben dolgozók jelentős része garantált bérminimumot kap, amely jövőre a minimálbérrel együtt 20-20 százalékkal emelkedik. Bakos Miklós vállalkozó ugyanakkor többi dolgozója bérét is emeli, egyrészt, hogy ne legyen bérfeszültség, másrészt, hogy meg tudja tartani jól képzett munkásait. Szerint ebben a helyzetben nagyon jól jön, hogy a kormány a munkát terhelő adót négy százalékponttal csökkenti. „Ez is nagyon nagy segítség nekünk, hiszen jobban ki tudjuk a béreket gazdálkodni, de ez még nem elegendő, bár ez is több tízezer forintot jelent havonta a vállalkozásunknak, emellett még hatékonysággal, még jobb munkaszervezéssel, új gépek használásával szeretnénk versenyképesebbek maradni” – mondta a vállalkozó. Kapcsolódó tartalom Új adószabályok: 750 milliárd maradhat a zsebünkben jövőre A pénzügyminisztérium véglegesítette, már csak az Országgyűlésnek kell megszavaznia a januártól érvényes adószabályokat. Tizmilliárd forintot is spórolhatnak a cégek a jövő évi adócsökkentéssel „A kisvállalati adó az Európai Unió legversenyképesebb adófajtája, amellyel nemcsak az érintett cégek járnak jól, hanem az egész ország is” A kormány 750 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál azért, mert emelik a legkisebb béreket. Ennek érdekében több adó kulcsát is csökkentik. Az adócsökkentési törvényjavaslat vitája szerdán kezdődött el a parlamentben. Varga Mihály pénzügyminiszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, reméli minden képviselő megszavazza majd. „Bízom abban, hogy a 750 milliárd forintnyi adócsökkentésről szóló törvényjavaslatot minden képviselőtársam megszavazza, ugyanis az adók csökkentése teszi lehetővé a magasabb minimálbér kigazdálkodását a magyar vállalkozások számára” – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A benyújtott törvényjavaslat szerint a szociális hozzájárulási adó mértéke január 1-től már csak 13 százalék lesz. Vagyis, öt év alatt több mint a felére csökken a szocho. Így olcsóbbá válik a munkaerő foglalkoztatása, a cégek könnyebben vehetnek fel szakembereket. A másfél százalékos szakképzési hozzájárulás kivezetése mellett csökken a kisvállalati adó kulcsa, 11-ről 10 százalékra. Jövőre megmarad a kis- és középvállalkozások iparűzési adó kedvezménye, így automatikusan jár az alacsonyabb, maximum egyszázalékos adómérték az érintetteknek. „Magyarország történetének legnagyobb adócsökkentését hajthatjuk végre” A pénzügyminiszter úgy számol, ha figyelembe vesszük, hogy jövőre a családosok visszakapják az idén befizetett személyi jövedelemadójukat, illetve azt, hogy a 25 év alattiaknak nem kell szja-t fizetniük, akkor – a vállalati terhek csökkentésével együtt – 1500 milliárd forint adócsökkentés várható jövőre. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint ha csökkennek az adók, nő a gazdaság is. „Abban az esetben, ha a vállalkozásokat érintő adók csökkennek, akkor nagyobb intenzitással ruházhatnak be, fektethetnek be, tulajdonképpen innovációhoz, termelékenységjavító eszközökhöz nyúlhatnak, és ettől pedig ugye azt várhatjuk, hogy a nemzetgazdaság teljesítménye, versenyképessége növekedhet rövid távon is, illetve hosszú távon is” – mondta Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója. Ezt támasztja alá többek között, hogy a GDP a harmadik negyedévben, az Európai Unióban is kimagasló mértékben, több, mint 6 százalékkal növekedett. Ez azt is jelenti, hogy egész évre nézve hét százalék körül bővül majd a magyar gazdaság az előző évhez képest. Ahogy korábban, most is a fogyasztás, az export és a beruházások húzzák a magyar gazdaságot. A címlapfotó illusztráció.