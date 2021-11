Szakértő: A gazdaságot is erősíti a nyugdíjprémium és a 13. havi nyugdíj

Megosztás Tweet



Már átutalta a kormány minden idők legnagyobb nyugdíjprémiumát, illetve a postások is kézbesítették azt. Ez egységesen 80 ezer forint. Függetlenül attól, hogy kinek mekkora a nyugdíj összege. Februárban pedig a teljes 13. havi nyugdíjat megkapják a nyugdíjasok – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.



Farkas András nyugdíjszakértő elmondta: Az első nagy lépés a mindenki számára egységesen 80 ezer forintos nyugdíjprémium. Ehhez érkezett még az inflációkövető nyugdíjemelés, mintegy 1,2 százalékban.







A szakértő hangsúlyozta, hogy soha nem volt még ekkora összegű nyugdíjprémium, ebből pedig az ország lakosságnak mintegy negyede részesült.

A nyugdíjprémiummal 200 milliárd forint került ki most forgalomba, a 13. havi nyugdíj pedig még ennél is több lesz, körülbelül 320 milliárd forint kerül az idősekhez. Ez az intézkedés húzza magával a fogyasztást is. Januárban újabb emelés érkezik, egyelőre ez 3 százalékot jelent, de valószínűleg ez a szám magasabb is lehet.