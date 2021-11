Kormányinfó: A kisvállalkozások számára is elérhetővé válik a rezsicsökkentés

Megosztás Tweet



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón elmondta, hogy már nemcsak a lakosság, hanem a vállalkozások számára is elérhetővé válik a rezsicsökkentés, ezzel is könnyítve a terheket.



Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány a kisvállalkozásokkal kapcsolatban úgy döntött, megnyitja a lehetőségét, hogy beléphessenek az egyetemes szolgáltatói körbe.





Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők is rezsicsökkentett árat fognak fizetni.

Mint kifejtette, kisvállalkozásoknak azokat a vállalkozásokat tekintik, akik a helyi iparűzési adóban is kedvezményes adókulcsra voltak jogosultak: Ahol a foglalkoztatottak száma legfeljebb 10 fő, illetve a nettó bevétel a 4 milliárd forintot nem haladja meg.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a kormány reméli, hogy az infláció fékentartásához hozzájárul a benzin- és a dízelárcsökkentés, hozzájárul a rezsicsökkentés, és hozzájárul most az is, hogy a rezsicsökkentést a kisvállalkozókra is kiterjeszti.

A miniszter nagyon károsnak tartja azokat a baloldali kijelentéseket, amelyek a benzinárcsökkentés és a rezsicsökkentés ellen irányulnak.

„Mindenki tisztában lehet azzal, hogy amíg polgári kormány van, addig rezsicsökkentés is van,

és ennek most a kisvállalkozók is részeseivé válnak” – fogalmazott.

Megszokott minőségű lesz az üzemanyag az árcsökkentés ellenére is

Gulyás Gergely beszámolt a kormány benzinárcsökkentő lépéseiről, melyeket sikeresnek értékelt, hiszen mindenhol végbementek a szükséges változások.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzeti- Adó és Vámhivatal folyamatosan ellenőrizi az árak mellett az üzemanyagok minőségét is, hogy mindenki a megszokott jó minőségű üzemanyagot vásárolhasson az árcsökkentés ellenére is. Hozzátette, a hatóságok eddig nem találtak olyan kutat, ahol a szabályokat nem tartották volna be.

Hangsúlyozta, hogy a NAV-nak világszínvonalú mobil laborjai vannak, ezek alapján pedig néhány perc alatt kimutatható, hogy a minták megfelelnek-e a hatósági előírásoknak.

A kormány úgy döntött, hogy november 15-étől a benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzíti – jelentette be a múlt heti Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.