ITM: több mint 15 milliárd forinttal ösztönzi a kormány az álláskeresők felvételét

A Vállalkozások munkaerő támogatása programban megítélt összes forrás már meghaladta a 15 milliárd forintot. Mostanáig több mint 34 ezer regisztrált álláskereső új munkaadója nyújtott be kérelmet, mintegy 28 ezer új alkalmazott után pedig meg is ítélték a kormányzati támogatást – jelentette be Schanda Tamás. A munkaadók fél éven át akár 600 ezer forintot kaphatnak egy új kolléga felvétele után.