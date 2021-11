Már megjelent a kormányrendelet: Hétfőtől nem lehet drágább az üzemanyag 480 forintnál

Csütörtök este a kormány már ki is hirdette a Magyar Közlönyben, hogy befagyasztja a benzin és a gázolaj árát a következő három hónapra. A rögzített ár a 95-ös benzinre és a dízelre vonatkozik, egyelőre február 15-éig. Azt a kutat, amelyik átlépi a 480 forintos árat, be is zárhatják. Az intézkedés több pozitív hatására, például az áremelkedés fékezésére hívta fel a figyelmet az M1 Híradójának nyilatkozó szakértő.