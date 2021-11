Kriptovaluták szárnyalása: csúcson az ethereum, a bitcoin is emelkedik

Az ethereum a második legnagyobb tőzsdei forgalmat lebonyolító kriptovaluta, amelyet 2013-ban hozott létre egy orosz-kanadai programozó, Vitalij Butyerin. Az ethereum árfolyama hétfőn először érte el a 4768 dollárt (4120 eurót).

A bitcoin értéke a hétfőn, közép-európai idő szerint 13 óra körül tetőzött 66 000 dolláron (mintegy 57 000 euró), és még kora délután is 65 800 dollár körül mozgott az árfolyama.

Ethereum is far from the greenest #crypto though.#Ethereum appears to be doing everything right, leading to an over six times gain in 2021 compared with #Bitcoin’s 111% increase since 2020 pic.twitter.com/0cEMV2xzN0

— maryam rad (@maryam_rad7) November 8, 2021