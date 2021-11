Varga Mihály: Eddig is erős volt a hazai gyógyszeripar, most újabb beruházással bővült

Megosztás Tweet



A kormány Egészségipari Támogatási Programjának (ETP) részeként 1,2 milliárd forint összértékű egészségipari fejlesztés valósult meg Hatvanban – jelentette be a beruházások pénteki átadó ünnepségén a pénzügyminiszter. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy év makrogazdasági mutatói egyértelműen visszaigazolják, hogy a koronavírus-járvány idején a kormány gyors, határozott lépésekkel jó döntéseket hozott a gazdaság és a munkahelyek védelmében.

Varga Mihály a gyógyszereket, étrendkiegészítőket és kozmetikumokat gyártó Bioextra Zrt., valamint a csomagolóipari termékeket előállító Nordfilm Packaging Kft. csarnokavatóján kiemelte: a két projekthez a kormány közel egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatással járult hozzá. „Jó befektetés ez, melynek köszönhetően az érintett vállalkozások fejlődése a várost és az országot is gazdagítja” – jegyezte meg.

Ez idő alatt Magyarország a versenyképességi rangsorokban 5 helyet lépett előre, kiérdemelt egy nemzetközi hitelminősítői felminősítést, és az elmúlt fél évben történelmi csúcsot jelentő, 4700 milliárd forintnyi beruházást valósított meg

– húzta alá a tárcavezető.

Mindez nagy szerepet játszott abban is, hogy a magyar gazdaság szereplői sok más országénál sikeresebben alkalmazkodtak a koronavírus-járvány jelentette kihívásokhoz, így jó pozícióból készek folytatni a piaci versenyt – mutatott rá. A kormánynak a cégekhez hasonlóan ugyancsak alkalmazkodnia kellett a megváltozott körülményekhez: az alapelveket ugyan nem kellett felülírnia, de az új kihívásokra fontos volt gyors és megfelelő válaszokat adnia - emlékeztetett Varga Mihály.

Fel kellett ismernie, hogy miután világszerte mindenki „satufékezett”, az egészségipari termékek, alapanyagok beszerzése nehézségekbe ütközik. Több más intézkedés mellett ezért hozta létre az Egészségipari Támogatási Programot, melynek mérlege eddig 87 milliárd forintból, 66 milliárd állami támogatással 83 megvalósult, illetve folyamatban lévő beruházás, mely 6000 munkahelyet védett meg

– közölte a pénzügyminiszter. Példaként említette, hogy ennek eredményeként ma már két helyen gyártanak lélegeztetőgépeket az országban és orvosi maszkból a hazain túl exportigényeket is képesek vagyunk kielégíteni.

„Mindezt folytatni kell, hiszen a számok az igazolják, jó irányba haladunk: az év második negyedévében már 17,9 százalékos gazdasági növekedést tudtunk felmutatni” – hangsúlyozta. Így Európának abba a 9 országába tartozunk, melyek újra képesek hozni 2019 év végi teljesítményüket, betudhatóan annak is, hogy egészséges szerkezetű, több lábon álló gazdaságot építve sikerült ellensúlyozni az autóipar és a turizmus gyengébb mutatóit – közölte.

Varga Mihály úgy vélte: ezt figyelembe véve nem illuzórikus várakozás, hogy idén 7 százalékos növekedést érjen el a gazdaság.

Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője a két beruházási helyszínen arról beszélt: az elmúlt időszak felértékelte az egészség, ezáltal az egészségipar jelentőségét. Köszönet illeti a kormányt, hogy ezt felismerve gyorsan reagált a szükséges támogatási lehetőségek biztosításával, mely Hatvanban lehetővé tette, hogy két magyar tulajdonú, innovatív és stabil vállalkozás a jövőben további munkahelyeket teremtsen és megerősítse belföldi, illetve exportpiaci pozícióit – fogalmazott.

Horváth Richárd polgármester köszöntőjében rámutatott: a vállalkozások élete arról szól, hogy jobbak legyenek, mint mások. A Bioextra Zrt. és a Nordfilm Packaging Kft. irányítói, valamint dolgozói a válságidőszakban is bebizonyították: van hitük és kitartásuk álmaik megvalósításához és ahhoz is, hogy ezek után újabb célokat tűzzenek ki maguk elé.

Lónyai Pál, a Bioextra Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója cége projektzáró ünnepségén elmondta: több mint 30 éve működő családi vállalkozásuk egy 540 millió forintos beruházásnak köszönhetően megkétszerezte gyógyszeralapanyag gyártó kapacitását. A fejlesztéshez a kormány 430 millió forint támogatást nyújtott, mely lehetővé teszi a társaság eddiginél hangsúlyosabb exportpiaci jelenlétét.

Nagy-Kaszap László tulajdonos-ügyvezető igazgató, a 72 embert foglalkoztató Nordfilm Packaging Kft. üzemavató rendezvényén kiemelte: a koronavírus-járványra vállalkozásuk egy kontakt nélküli használatot lehetővé tevő kézfertőtlenítő csomagolás kifejlesztésével válaszolt, melynek gyártását a most átadott, 350 négyzetméteres új gyártócsarnokában kezdheti meg a vállalat. Jelezte: az előállított csomagolások teljes egészében újrahasznosíthatók. A várhatóan 25 új munkahelyet is teremtő, csaknem 630 millió forintos beruházást a kormány félmilliárd forint támogatással segítette – közölte hozzátéve: a fejlesztésnek is köszönhetően a társaság idei, várhatóan 2 milliárd forintot meghaladó árbevétele reményeik szerint 2022-ben megduplázódik.