Az áremelkedéssel ösztönözné az energiatakarékosságot a baloldal miniszterelnök-jelöltje. Márki-Zay Péter korábban többször is arról beszélt, hogy ostobaságnak tartja a magyarországi rezsicsökkentést, és már amiatt is sajnálkozott, hogy rendkívül nehéz lesz ezt majd megszüntetni. Az M1-en az elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a baloldal elképzeléseinek megfelelően a világpiaci árak érvényesülnének Magyarországon is, az évi 400 ezer forinttal kerülne többe a háztartásoknak – hangzott el az M1 Híradójában.