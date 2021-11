Szakértő: Havi 30 ezer forinttal fizetne többet rezsicsökkentés nélkül egy átlagos család

Megosztás Tweet



A magyar példát követve 19 ország döntött úgy, hogy az emberek és a vállalatok megsegítése érdekében beavatkozik az energiaárakba – hangsúlyozta Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatója, aki szerint ha Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök -jelöltje olyan helyzetbe kerülne, hogy megszüntethetné a rezsicsökkentést, egy átlagos magyar család mintegy havi 30 ezer forinttal több rezsit fizetne, mint jelenleg.



Márki-Zay Péter felvetésével kapcsolatban Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatója az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, hogy jelenleg az energiaárak kereslet-kínálati sokkok miatt elszabadultak, így kialakult egy piaci pánikhelyzet.

Egy ilyen helyzetben óhatatlanul felmerül az állami beavatkozás kérdése, ebben a tekintetben Magyarország nincs egyedül, nem az egyetlen EU-tagállam, amelyik beavatkozott az energiaárakba. A magyar példát követve 19 ország döntött úgy, hogy az emberek és a vállalatok megsegítése érdekében beavatkozik – hangsúlyozta a kutató.

Németh Viktória kiemelte, hogy az energiapolitika egyben energiabiztonsági kérdés is, és ebbe beletartozik az, hogy az energiapiacon megfizethető árak legyenek. Hangsúlyozta, hogy jelenleg kialakult egy magas inflációs nyomás is, nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is, ráadásul ehhez hozzáadódik az energiaárak átlagosan 15 nszázalékos emelkedése, ami akár még magasabb inflációt is generálhat.

Amennyiben Márki-Zay Péter olyan helyzetbe kerülne, hogy megszüntethetné a rezsicsökkentést, egy átlagos magyar család mintegy havi 30 ezer forinttal fizetne többet az energiáért, mint jelenleg

– tette hozzá a kutató.

A kérdésre, hogy a Márki-Zay által javasolt „takarékoskodás” kiket érintene leginkább, a kutató kiemelte, hogy ez a politika a legszegényebbeket sújtaná, mivel a lakások, házak korszerűsítése, szigetelése, nyílászárók cseréje magas költségekkel jár. A lakásállomány korszerűsítése energiabiztonsági kérdés, azonban nem rövid távú feladatról van szó. Az új építésű ingatlanok esetében új szabványoknak kell megfelelni. Ehhez nyújt segítséget a Magyar Nemzeti Bank zöldprogramja, és az úgynevezett zöld-csok is megjelent a piacon. Látni kell azonban, hogy ez egy több évtizedes folyamat. Azt is fontos látni, hogy a fűtési költségek a rezsi mintegy 75 százalékát teszik ki.

Márki-Zay Péter kiáll az Európai Bizottság zöldcsomagja mellett, amelynek lényege, hogy a lakosság fizessen, ha nincs elektromos autója, vagy esetleg nem megfelelő energiahatékonyságú otthonban lakik. Vagyis, a zöldátállás költségeit fizessék meg az emberek.

Németh Viktória hangsúlyozta, hogy például az e-mobilitás támogatása fontos lépés, de az átállást fokozatosan kell megtenni. Kiemelte, hogy Németországban is problémát okoz az energiaárak kigazdálkodása, ráadásul a megújuló energia időjárásfüggő, mert például szélcsendes, napsütésmentes napokon be kell állítani a gázturbinás erőműveket, és ezek fenntartásának költségeit beépítik a német rezsiárakba.

A címlapfotó illusztráció.