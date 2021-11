Megosztás Tweet



Az Eurostat friss adatai: a magyar munkanélküliségi ráta sokkal kedvezőbb, mint az uniós átlag – hívta fel a figyelmet Varga Mihály pénzügyminiszter közösség oldalán.

A képre vagy ide kattintva nagyobb méretben is megtekintheti az infógrafikát

2010-ben még 12 százalék volt a magyar munkanélküliség, ez mára 4 százalék alá csökkent. A cél a teljes foglalkoztatottság – jelentette ki a pénzügyminiszter.

Ahogy az a fentebbi ábrán is látható, a munkanélküliségi rátát tekintve európai uniós viszonylatban Magyarország a hatodik helyen áll holtversenyben Ciprussal, ezzel magunk mögé utasítottunk olyan fejlett országokat is, mint például Svédország, Finnország, Németország, Belgium, de még a hazánkkal szomszédos Ausztriában is magasabb a munkanélküliségi ráta.

Kiemelendő, hogy Magyarországon a munkanélküliségi ráta jóval kedvezőbb, mint az európai uniós átlag, ugyanis hazánkban 3,6 százalék, míg az EU-s átlag annak majdnem duplája, 6,7 százalék.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt: szeptemberben a munkanélküliek száma 195 ezer, a munkanélküliségi ráta az előző havival azonos, 4,0 százalékos volt. A július–szeptemberi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 190 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,9 százalékos volt, 0,2 százalékponttal csökkent az egy hónappal korábbihoz képest.

