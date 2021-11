Rekordokat dönt az építőipar teljesítménye

Megosztás Tweet



Az építőipar teljesítménye idén az első nyolc hónapban utolérte a 2019-es év azonos időszakának szintjét. Az ágazat teljesítménye 5 ezer milliárd forintot is elérheti, ami rekordnak számít. Ilyen teljesítményt ugyanis eddig még nem nyújtott az építőipar – erről beszélt Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) az elnöke az M1 Ma reggel című műsorában.



A várakozások szerint az 5 ezer milliárd forintot is el fogja érni az építőipar teljesítménye, e mögött azonban nehézségek is vannak. Kihívás a szakember- és a mérnökhiány, illetve az áremelkedések is – fogalmazott Koji László.

Majd hozzátette: jó esély van arra, hogy a nehéz években Nyugat-Európában munkát vállalt magyarok közül többen hazajöjjenek. Az ÉVOSZ-nak erre egy külön hazahívó programja is van, amit 2019-ben indítottak.

A magyar gazdaság egyik húzóágazatának számító építőipar számára kiemelten fontos, hogy a most külföldön munkát vállaló szakembereknek reális alternatívát kínáljon hazai körülmények között. Az Építőipari Vállalkozások Országos Szakszövetsége felvállalta, hogy az Építőipari hazahívó program keretében

bemutatja az építőipar helyzetét és jövőjét, képet ad a hazai foglalkoztatás feltételeinek folyamatos javulásáról, bemutatja a hazai otthonteremtés és család alapítás támogatásának az elemeit,

valamint céges partnereivel együttműködve képet ad a konkrét munkalehetőségekről, feltételekről és azokról a nagyszabású projektekről, amelyeknek az itthon dolgozó munkatársak részesei lehetnek.

Erre a hazahívásra pedig ráerősít a kormány támogatása is: otthonteremtési kedvezmények vagy például adózási kedvezmények, amelyek a jövő évben is várhatók – hangsúlyozta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke.

Koji László azt is kiemelte, hogy az építőipar mostanra már elérte a válság előtti állapotot.

A szakszövetség elnöke elmondta, hogy sokan kezdtek most felújításba, és minden negyedik felújításnál a finanszírozásban ott van az állami támogatás, ami elsősorban a mikro- és kisvállalkozásoknak ad munkát.

A címlapfotó illusztráció.