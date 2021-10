Bőkezűen ad a kormány jövőre, 20 százalékos béremelés jön több ágazatban

Megosztás Tweet



Nagyszabású béremelésekről döntött a kormány több ágazatban. Az ápolók bére 21 százalékkal, a bölcsődei, a szociális ápolói szférában, valamint a kulturális területen dolgozók fizetése pedig 20-20 százalékkal emelkedik jövőre. A 13. havi nyugdíj visszaépítése, adó-visszatérítések, adóelengedések és béremelések – ezek jellemzik majd a 2022-es évet.



Az M1 Summa gazdasági magazinműsor bemutatta a hazai gazdasági folyamatokat is, kiemelve azokat a gazdaságpolitikai intézkedéseket, amelyek nemzetközi mintaként, több ország számára hasznos modellként is szolgálhatnak.

A rendkívüli intézkedéseket az teszi lehetővé, hogy a járvány kezelése sikeres volt, a magyar gazdaság pedig rendkívüli sebességgel lábal ki a koronavírus miatti válságból – hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban, a Jó reggelt, Magyarország! október 8-i adásában.

A bruttó hazai termék éves alapon 17,9 százalékkal bővült a második negyedévben, amivel a magyar gazdaság teljesítménye meghaladta a válság előtti szintet. „Ez az unió huszonhét országából mindössze tíz tagállamnak, köztük hazánknak sikerült” – emelte ki a miniszterelnök.

„A magyar gazdaság képes volt arra, hogy elérje azt a teljesítményt, amit a járvány előtt mutatott. Nem magától érte el, hanem azért érte el ezt a színvonalat, mert a magyar emberek dolgoztak, ezért a gazdaság teljesítménye mindig azon múlik, hogy hogyan teljesítenek az emberek, hogyan dolgozik, hogyan dolgoznak. Beleértve ebbe egyébként a munkásokat, ideértve a segédmunkásokat és a szakmunkásokat, a mérnököket, a cégvezetőket és ideértve a kormány gazdaságpolitikusait is” – mondta Orbán Viktor.

Szinte kivétel nélkül minden elemző 6 százalék feletti GDP-bővülést prognosztizál az idei évre. Erre korábban soha nem volt példa Magyarországon. Sok szakértő a 7–8 százalék közötti növekedést sem tartja elképzelhetetlennek.

Sebestyén Géza közgazdász is úgy számol: meghaladhatja a gazdaság teljesítménye a 7 százalékot. „Az már most látszik, hogy nagyon erős évünk lesz, 7–8 százalékos növekedés várható. Ami viszont szerintem, még fontosabb, az az, hogy a magyar gazdaság az körülbelül 2-3 százalékponttal le fogja tudni hagyni idén is az Európai Uniónak a fejlett országainak a növekedési ütemét” – fogalmazott.

A gazdaság jó teljesítménye többek között lehetővé teszi, hogy

jövő év elején 1,9 millió szülőnek adja vissza a kormány az idén befizetett személyi jövedelemadóját. A korábban soha nem látott adó-visszatérítés mértéke 600 milliárd forint lesz.

Továbbá nem kell majd fizetnie szja-t a 25 éven aluli munkavállalóknak. Ők nagyjából egymillióan vannak. Emellett több szektorban is béremelésről döntött a kormány.

Több ágazatban is kétszámjegyű százalékkal nőnek a bérek

2022. január 1-jétől nő az ápolónők, a bölcsődei dolgozók, a szociális világban és a kultúrában dolgozók fizetése is – jelentette be a kormányfő október elején.

Január elsejétől az ápolónők bére 21 százalékkal, a bölcsődei, a szociális és a kultúra területén dolgozóké pedig 20 százalékkal emelkedik.

A szociális területen az átlagbér 2010-ben 137 372 forint volt, az idei esztendőben 306 073 forint, a 20 százalékos béremeléssel pedig jövőre 370 000 forint lesz. A 21 százalékos ápolói béremelés – amely több mint 85 000 egészségügyi dolgozót érint – a 2019-ben megkezdett béremelési program utolsó lépcsője.

A fizetésemeléssel a szakdolgozói alapbérek 72 százalékkal nőnek a 2018-as illetménybázishoz képest. A bölcsődei béremelések nagyjából 11 500 embert, míg a kulturális szféra fizetésemelései 12 ezer embert érinthetnek majd.

Szakáli István Loránd, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezető közgazdásza szerint fontos kiemelni azt, hogy

a béremelések nem hitelből, hanem a gazdaság valódi teljesítményéből valósulnak meg.

„Bért fizetni – ahogy ezt miniszterelnök is mondta – egy polgári, jobboldali kormány csak teljesítmény terhére tud, és nem eladósodás, hitelfelvétel terhére. Láttuk azt 2010-et megelőzően, hogy hova vezetett, ha a béremeléseket hitelekből, eladósodás árán fizetett a kormány” – tette hozzá

Emelkedik a minimálbér is

A kormány a jövő évtől továbbá a minimálbért is meg kívánja emelni 200 ezer forintra. Erről még folynak a tárgyalások. Ha ez sikerül, akkor ez azt jelentené, hogy a minimálbér magasabb lesz, mint a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején az átlagbér volt.

Abban már sikerült megállapodniuk a feleknek, hogy a minimálbér 200 ezer forintra emelkedik januártól. A szakképzett dolgozók számára fizetendő garantált minimálbér emelésének mértékéről még zajlanak a tárgyalások.

A kormány 4 százalékos szociális hozzájárulási adócsökkentést ajánlott, a munkáltatók azonban nagyobb kedvezményt szeretnének. A munkáltatók által fizetett szociális hozzájárulási adó 15,5 százalékról 11,5 százalékra történő csökkentése mintegy 500 milliárd forintos kiesést jelentene a költésvetésnek, vagyis ennyivel több maradna a cégeknél.

Mintegy 200–250 ezren dolgoznak minimálbérért, de közel egymillió embert érint a legalacsonyabb törvényileg garantált bér alakulása, ugyanis rengeteget egyéb juttatás is ehhez van kötve – hangzott el az adásban.

A nyugdíjasok is jól járnak

A kabinet ezen felül a 13. havi nyugdíjat is visszaállítaná. Az egyeztetések még erről is zajlanak. Az biztos, hogy jövő év februárjában kétheti plusznyugdíjban részesülnek az idősek. Farkas András nyugdíjszakértő a Summának elmondta, hogy 160 milliárdot tett félre a kormányzat eddig, ami a kétheti nyugdíj fedezete lenne.

A 13. havi nyugdíjat ugyancsak a Gyurcsány–Bajnai-kormányok szüntették meg. A pluszjuttatás eltörléséről szóló törvényt még Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején, 2009 márciusában terjesztették be, és már Bajnai Gordon vezetése alatt, 2009. július 1-jén lépett életbe.

A nyugdíjasok novemberben nyugdíjprémiumot is kapnak: A nyugdíjasok akkor számíthatnak erre a juttatásra, ha a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot. Minél magasabb a GDP bővülése, annál magasabb lesz a kiutalt összeg. Ezzel az intézkedéssel a nyugdíjak reálértékének megőrzése a kormány célja.

A kormányfő október elején jelentett be, hogy minden eddiginél magasabb nyugdíjprémiumra számíthatnak a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők. A 2,5 millió jogosult a maximális 80 ezer forintos összeget fogja megkapni.

A nyugdíjkiegészítés pedig azért jár majd 2022 elején, mert az éves átlagos infláció szinte bizonyosan meghaladja a költségvetési törvényben rögzített értéket.

Az M1 Summa beszámolója szerint 2006 és 2010 között 4 százalékkal esett vissza a nyugdíjak reálértéke.

