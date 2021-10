Szerda éjfélig lehet még jelentkezni a vissza nem térítendő több millió forintos támogatásra a kis- és középvállalkozásoknak

Megosztás Tweet



A kormány segítséget kíván nyújtani a kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatással. A program célja a gazdaság élénkítése, a járvány okozta első sokk után alkalmazkodni tudó vállalkozások támogatása. A cél elérése érdekében a Magyar Államkincstár Magyarország kevésbé fejlett régióiban működő vállalkozások számára nyújt vissza nem térítendő támogatást a munkavállalói létszám növelése érdekében.



A kis- és közepes vállalkozások fontos szereplői a magyar munkaerőpiacnak. A munkavállalók kétharmada kis- és közepes vállalkozásoknál dolgozik, és itt az európai uniós átlagnál magasabb a foglalkoztatottság – mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az M1 Ma reggel című műsorában. Hozzátette: Magyarországon kulcskérdés, hogy a kis- és közepes vállalkozások jól tudjanak teljesíteni.

Ezért a magyar kormány segítséget nyújt ezeknek a vállalkozásoknak a járványhelyzet utáni újraindításhoz. A kapacitásbővítés pedig lényegében egy kombinált támogatást jelent, ami arról szól, hogy a kormány munkabérre és technológiára is ad pénzt – magyarázta az államtitkár.

Ehhez pedig az szükséges, hogy ezen vállalkozások regisztrált munkavállalót vegyenek föl.

Egy-egy cég esetében munkavállalónként négymillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány.

A négymillió forint támogatás kétharmada munkabérre, egyharmada pedig technológiára szól – mondta Bodó Sándor, majd hozzátette: a munkabér-támogatással nyolc hónap foglalkoztatás biztosítható –, ez 300 ezer forintot meghaladó havi támogatás –, és ehhez a kormány nyolc hónap továbbfoglalkoztatást is kér. A támogatás maradék részéből pedig technológiát, eszközt lehet vásárolni.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy a program sikerességének köszönhetően a Magyar Államkincstárnak szerda éjfélkor ideiglenesen fel kell függesztenie a pályázatok befogadását, mert olyan mértékű az érdeklődés a támogatásra. Ha újra nyílik a pályázati lehetőség, akkor erről a Magyar Államkincstár honlapján és a Munka.hu honlapján adnak tájékoztatást.

A munkaerőpiac visszatért a normális kerékvágásba

Az államtitkár arra is rávilágított, hogy a munkaerőpiac már visszatért a normális kerékvágásba, hiszen látható, hogy nő a foglalkoztatottak száma, és az is látható, hogy majdnem minden ágazatban van előremozdulás.

Ezek mellett vannak csúcson teljesítő ágazatok is, mint például az építőipar, és most már Budapesten az idegenforgalom is javulóban van. A nyári időszakban a hazai turizmus pedig csúcsokat döntött – tette hozzá.

A címlapfotó illusztráció.