Vitézy Dávid: Új vasúti híd épül Budapesten

Kiírta a kivitelezési tendert és a tervek is elkészültek az új vasúti Gubacsi híd építésére, indulhat az építkezés – jelentette be Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója közösségi oldalán.

A Csepelt és Pestszenterzsébetet a Ráckevei-Dunán összekötő forgalmas átjáró, a Gubacsi híd leromlott állapota miatt a vasúti forgalom lebonyolítására már alig alkalmas, ezért sebességkorlátozást és súlykorlátozást kellett bevezetni. Annak érdekében, hogy biztonsági okokból ne kelljen leállítani a vasúti forgalmat, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a kivitelezési tendert az új híd építésére. Vitézy Dávid közösségi oldalán közölte:

a tervek elkészültek, jöhet az építkezés!

A BFK vezérigazgatója jelezte, a beruházás több szempontból is kiemelt jelentőséggel bír. A Gubacsi híd a csepeli térség egyetlen tehervasúti kapcsolata, amelyet a Budapestre érkező teherszállítások jelentős hányada érint. A híd több telephelyet is kiszolgál – köztük a Csepeli Szabadkikötőt -, ezért fontos intermodális átrakópont alakult itt ki a vasúti, vízi és közúti áruszállítás között. A vasúti teherszállítás ugyanakkor feltétlenül szükséges az uniós klímacélok és a magyar környezetvédelmi kormányzati tervek eléréséhez is – hangsúlyozza Vitézy Dávid.

A vezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a projekt keretében egy forgalmi kitérő is létesülne az új híd felépítése után. Így a szemben közlekedő vonatok itt ki tudják kerülni egymást, ezzel mérséklődhet a közúti forgalom zavarása a Corvin csomópontban.

Címlapkép: Az új Gubacsi híd látványterve (Forrás: Vitézy Dávid/Facebook)