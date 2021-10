Vastagabb lesz a nyugdíjasok pénztárcája jövő hónapban

Megosztás Tweet



A kormány nemcsak hogy talpra állította a gazdaságot, de a jelentős gazdasági növekedések miatt immár negyedik alkalommal fizeti ki a nyugdíjprémiumot, s jövő februárban 13. havi nyugdíjat is folyósít – olvasható a Magyar Nemzet keddi számában, amelyben a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy a nyolcvanezer forintos juttatást minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy megkapja. A rendes havi ellátással együtt a jogosultak kézhez kapják a kiegészítő nyugdíjemelést és a nyugdíjprémiumot is.

Külön juttatások címén 250 milliárd forintot folyósít az államkincstár a nyugdíjasoknak novemberben, az összegből kétszázmilliárdot tesz ki a gazdasági növekedésnek köszönhető nyugdíjprémium.

A nyolcvanezer forintos juttatást minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy megkapja. A kiegészítő emelés ötvenmilliárdot jelent a jogosultaknak – mondta a Mediaworks Hírcentrumának nyilatkozva Tállai András.

Mint fogalmazott: egy hónap múlva két jogcímen is külön összeghez jutnak a nyugdíjasok. November közepén – a rendes havi ellátással együtt – kézhez kapják a jogosultak a kiegészítő nyugdíjemelést és a nyugdíjprémiumot is.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a nyugdíjtörvény alapján 435 ezer embert ennél kisebb prémium illetett volna meg. „A gazdaság teljesítményének köszönhetően a kormány mindenkinek ki tudja fizetni a teljes összeget. A jogosultaknak ezen a címen összesen 198,7 milliárd forintot folyósít a kincstár” – ismertette Tállai András, majd kiemelte: a juttatást nemcsak az öregségi nyugdíjat kapók vehetik majd kézhez.

A politikus kitért arra, hogy Gyurcsány Ferenc kormánya alatt megszűnt a 13. havi nyugdíj, de a törvénybe foglalt ígéret sem teljesült, mely szerint nagy gazdasági növekedésnél prémiumot kapnak a nyugdíjasok.

„Erre persze soha nem került sor, mert a baloldal idején pénzügyi és gazdasági összeomlás szélére került az ország. Ígéretük tehát felért a választók félrevezetésével”– fogalmazott az államtitkár.

Hozzáfűzte: a Fidesz-KDNP-kormány nemcsak hogy talpra állította a gazdaságot, de a jelentős gazdasági növekedések miatt immár negyedik alkalommal fizeti ki a nyugdíjprémiumot, s jövő februárban 13. havi nyugdíjat is folyósít.

Az államtitkár kitért a kiegészítő nyugdíjemelésre is, amely akkor jár, ha az infláció magasabb annál, mint amivel korábban a pénzügyi kormányzat számolt. „A nyáron rendkívüli kiegészítő nyugdíjemelésről határozott a kormány, ilyenre korábban nem volt példa. Ám – főként a nemzetközi folyamatok miatt – most újabb kiegészítésre kell sort keríteni” – mondta a politikus. Majd hozzátette: a kiegészítés a nyugdíjprémiummal együtt érkezik majd meg, a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások novemberi kiegészítő emelésére 50,7 milliárd forintot fordít a költségvetés, amely 2,5 millió jogosult számára tartalmazza a januártól járó visszamenő emelést és az év végéig kifizetendő többletet is.

