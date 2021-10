Csúcson a lakásépítési kedv: az EU élmezőnyében a magyar piac

Megosztás Tweet



Kiemelkedő helyet szerzett magának az uniós országok között a magyar lakáspiac a második negyedévben a megugró lakásépítési kedv miatt. A tagállamok mezőnyében jelenleg harmadik helyet érő előrelépés szakértők szerint az októberben indult Zöldotthon programnak, az állami támogatások kibővítésének és az ötszázalékos áfakulcs visszavezetésének köszönhető.

Magyarországon a hivatalos számok szerint az idei második negyedévben 68,3 százalékkal több lakásépítési engedély adtak ki, mint 2020 azonos időszakában. Ezzel az uniós mezőnyben a magyar piac a harmadik helyen áll – írja honlapján Forbes az Ingatlan.com legújabb elemzése nyomán. Az üzleti magazin portálja szerint a listát Görögország vezeti százszázalékos növekedéssel, a második helyet pedig Franciaország szerezte meg, ahol 77 százalékkal nőtt a lakásépítési engedélyek száma.

A bronzérmes Magyarország után sűrű a mezőny: Bulgáriában 68 százalékos, Spanyolországban pedig 66,6 százalékos növekedést mértek. A lista végén Ausztria, Németország, Luxemburg és Lettország áll, utóbbi országokban 1,4–15,9 százalékkal csökkent éves szinten a kiadott lakásépítési engedélyek száma.

Az üzleti lap által idézett Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint

az építkezési kedv meglendülését elsősorban a kedvezményes, 5 százalékos lakásépítési áfa visszavezetése, az állami támogatások kibővítése és az októbertől elindult zöldhitel segítette elő.

A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi kilátások szerint – hacsak egy újabb járványsokk vagy gazdasági megtorpanás nem szakítja meg a felívelést,

a 2020-as évek közepére akár az uniós lista élére kerülhet Magyarország.

A lakásépítési kedv növekedése a szakértő szerint az építőipari teljesítményen keresztül a gazdasági növekedéshez is hozzájárul, ráadásul a használt lakások piacán is élénkülést hozhat. Az Ingatlan.com elemzése kimutatja, hogy a lakásépítési kedv felfutásával összhangban vannak a kínálati adatok: október elején az egy évvel korábbihoz országosan 49 százalékkal több új lakóingatlant kínáltak eladásra. Jelenleg 8153 új építésű lakóingatlan-hirdetésből válogathatnak az új lakások vagy házak vevői.

A lakásépítési lázban most jelentős szerepet játszó zöldhitel minden idők legolcsóbb hazai lakáshitele

– írtuk korábban. A kettő között a lényegi különbség az, hogy előbbinél maximum 2,5 százalék lehet a kamat, az utóbbinál pedig még kamat sincs. A kölcsönöket kizárólag alacsony energiaigényű új ingatlanra lehet felvenni. A hirado.hu beszámolt arról is, hogy a Magyar Nemzeti Bank októberben indult Zöldotthon programjához kapcsolható lesz a teljesen kamatmentes csok-kölcsön is, két gyermek esetén ez 10 millió forint, három gyermeknél 15 milliót jelent. A maximum hetvenmillió forintos, mindössze két és fél százalékos hitelt energiatakarékos otthonok építésére vehetik fel a családok. Ráadásul, ha ehhez felveszik a családi otthonteremtési kedvezményt is, akkor a csok kamatmentes lesz. Közben egyre több cég kínál zöldmegoldásokat. A százéves pécsi Terrán tetőcserépgyárban például napelemes tetőcserepek készülnek, az automatizált gyártósor megépítése állami támogatással valósult meg.

