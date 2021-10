Főszerepben az agrárszektor: elkezdődött Magyarország legnagyobb mezőgazdasági kiállítása

Megosztás Tweet



Október 7–10. között rendezik meg az idei Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt az Egy a természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás kísérőrendezvényeként a Hungexpo területén. Nagy István agrárminiszter az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón kiemelte, a kétévente megrendezésre kerülő Kárpát-medencei esemény célja bemutatni az agrárium és az élelmiszeripar szereplőit, az egészséges, fenntartható, GMO-mentes élelmiszereket, valamint szakmai fórumot biztosítani az ágazat szereplőinek az agrárgazdaság aktuális kérdéseinek megvitatására.

Ahogy a kétévente megrendezett esemény minden alkalommal megújul, koncepciója is változik. Egyre több a látogató a rendezvényen, ugyanis legutóbb, 2019-ben összesen 85 ezren voltak kíváncsiak a 700 kiállítóval felálló eseményre, idén pedig remélhetőleg még ennél is többen tekintik meg a kiállítást, amely nem különálló rendezvényként, hanem a Vadászati és Természeti Világkiállítás kísérő alkalmaként valósul meg a Hungexpo területén.

A 80. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) küldetése, hogy a

hazai tradicionális értékek megőrzése és felmutatása mellett hirdesse a 21. századi mezőgazdaság vívmányait is.

A mostani, rendhagyó szemle egy szakmai és egy kistermelői pavilonnal, valamint egy őshonos udvarral várja az érdeklődőket.

A szakmai, E pavilonban az Agrárminisztérium szakmai programjait, eredményeit mutatják be, mindezt interaktív formában: az öntözésfejlesztés, az országfásítási program és a vidékfejlesztés kerül előtérbe, emellett a borkedvelők számára a borszemináriumi tér is nagy élménnyel szolgálhat.

A kistermelői B pavilonban interaktív foglalkozásokon a vendégek megismerkedhetnek a hungarikumokkal, kistermelői vásáron és mesterségbemutatón vehetnek részt, a kisebbeket pedig egy gyermeksziget várja. Emellett bemutatkozik az őshonos udvar is, amelyben az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a hazánkban tenyésztett állatfajok, -fajták és védett őshonos magyar haszonállatok sokaságába.

Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője kiemelte: „Az OMÉK a magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar seregszemléje és a magyar vidék bemutatkozása. Az elmúlt másfél év megmutatta a magyar vidék erejét. Láthattuk, hogy az nem csupán kultúránk és hagyományaink őrzője, hanem biztonságunk záloga is. Megtapasztalhattuk ugyanis, hogy még a legnehezebb időszakban is biztonságban volt hazánk élelmiszerellátása.”

Az ügyvezető rámutatott a vidék erejének és széles körű bemutatásának fontosságára. Közölte, hogy a fogyasztásösztönző kampányok fontos része a tudatos vásárlásra való figyelemfelhívás és oktatás is, így vadhúsból, halakból készült ételeket és hozzájuk illő borokat is kóstolhatnak majd a látogatók. Emellett receptekkel, praktikákkal is készülnek, hogy a gasztronómiai élményeket megtapasztalva, otthon is el tudják készíteni majd a kiváló ételeket. A rendezvényen főzőverseny is lesz, és nyolc–tízezer fiatal agrárszakiskolást is várnak különböző szakmai programokkal.

A kiállítás nagy hangsúlyt fektet az országfásítási programra, ami az erdészek, a vadászok és a méhészek munkáját is segíti. Kiemelte, hogy az OMÉK és a vadászati világkiállítás is a természetet szerető és értő emberek rendezvénye, így a két rendezvény együtt még tágabb képet ad mindabból a minket körülvevő világból, amit

fontos megértenünk, értékelnünk és megőriznünk a jövő generációi számára.

Nagy István agrárminiszter korábban elmondta, hogy az OMÉK az agrárium ünnepe, amely az egész térségben kiemelkedő rendezvény:

„A programokkal szeretnénk megmutatni mindazt, amire a magyar gazdák büszkék lehetnek: a kiváló magyar növény- és állatfajtákat, a termelők innovációit, és a termékek feldolgozásának korszerű módszereit, vagyis mindazt a hagyományt, örökséget, tudást és fejlesztést, amely garantálja, hogy a magyar lakosság és a külföldi piacok vásárlói megbízható minőségű, kiváló magyar élelmiszereket fogyaszthassanak” – fogalmazott.

Címlapfotó: Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (Forrás: Facebook)