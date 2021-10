Európa „didereg” a jövőtől – Nemzetközi sajtókörkép

Megosztás Tweet



A néhány hónap alatt háromszorosára emelkedett gázárak minden eddigi rekordot megdöntöttek Európában. Az elemzők nyugtalanságuknak adnak hangot egyrészt a kontinens előtt álló tél miatt, másrészt azért, mert egyelőre beláthatatlan, milyen következményekkel jár az értékes energiahordzó árának elszabadulása. Miközben kiderül: visszaüt a klímacélok fanatizmusa, a fosszilis energiák, energiahordozók és az atomerőművek ellen egyszerre folytatott hadjárat.

Novi List: Visszalépés a klímavédelemben

A klímacélok miatt fúj többek között riadót a szellemében a baloldaltól messze nem álló horvát lap, a Novi List – derül ki az eurotopics.net című, a nemzetközi sajtó lapjait szemléző francia elektronikus orgánum összeállításából. A lap szerint e célokat globálisan is veszélyezteti a földgáz árának gyors emelkedése.

"Kínában az energiafogyasztás hirtelen meghaladta az energiatermelést. Ezért a kormány már megkezdte az ipar és a háztartások egy kis részénél az áramellátás leállítását. Peking sürgeti az elosztókat, hogy biztosítsanak elegendő energiát erre a télre. Mivel Kína a világ egyik legnagyobb fogyasztója, a földgáz, a szén és a kőolaj ára valószínűleg emelkedni fog az elkövetkező hetekben. Emellett a magasabb gázárak a nagy fogyasztókat arra késztetik, hogy a földgázról olajra váltsanak, illetve hogy mozgósítsák szénerőműveiket. Rövid távon ez megzavarja az államok által a tiszta energiaforrásokra való áttérésre irányuló terveit, és a glasgow-i klímakonferencia sikerét is hátráltathatja" – aggódik a horvát lap.

De Volkskrant: Szerencsétlen európai függőségek

„A fosszilis tüzelőanyagok helyettesítik ma a kárhoztatott energiatermelő rendszereket” – jegyzi meg a tekintélyes holland napilap. „Mára a nyugati világ leállította az atomerőműveket, a legstabilabb energiaforrást, és a technológia lehetséges kockázataira hivatkozva nem hajlandó újakat építeni. A fosszilis tüzelőanyagok nyilvánvaló károkozását pedig a kisebbik rossznak tekintették” – idézi fel az orgánum az atomenergia elleni, valóságos keresztes hadjáratot. Hozzáteszik: „Ez okozza a politikát megbénítani látszó méretű klímaválságot, de az országok közötti kártékony versengést is.”

El Economista: Jól időzített konfliktusok?

Többféle szél is elfújhatja a spanyol gázlángot – fogalmaz a gazdasági, pénzügyi és üzleti ügyekre fókuszáló spanyol lap, meg is nevezve, mely égtájak felől is fújnak ezek a szelek.

„A probléma az, hogy a nagy ázsiai gazdaságok, például Japán és Kína által jelenleg folytatott politika miatt az LNG-tankerek (amelyek amerikai gázt szállítanak Európába) jelenleg nagy keresletnek örvendenek. Ennek eredményeképpen kevesebb amerikai hajó éri el a spanyol partokat, és a Spanyolországba ezen az útvonalon keresztül érkező behozatal harmadával csökken. A földgáz árának jelentős növekedése egybeesik egy olyan „viharral”, amely aligha lehetne időzítettebb: a Maghreb-gázvezetéket Algéria és Marokkó közötti nézeteltérések miatt lezárják, Oroszország pedig nem hajlandó növelni az Ukrajnán keresztül Európába irányuló gázszállításait. Mindez hiányt fog okozni Spanyolországban? Ezt jelenleg nehéz megmondani" – találgat az El Economista.

Frankfurter Rundschau: Átmeneti energia

„Először is fel kell gyorsítani a megújuló energiák fejlesztését. Másodszor, új stratégiát kell kidolgoznunk a földgázzal kapcsolatban. A fosszilis tüzelőanyag másfél évtizedig fontos szerepet fog játszani” – elemzi a kialakult helyzetet az országos német napilap, hangsúlyozva: ez csak ideiglenes megoldás lehet, „átmeneti energiával”. „Ezen túlmenően, ha el akarjuk érni a zéró CO2-kibocsátást, akkor gyorsan le kell mondanunk erről a technológiáról. Ehhez kettős stratégiára van szükség: a megújuló energiák fejlesztésére és a gázról való leszokásra. Ez utóbbi egyelőre a hiányával tűnik fel.”

Kommerszant: Senki nem hisz az ágazat jövőjében

A magas árak ellenére bizonytalannak látja földgáz, mint energiaforrás jövőjét a Kommerszant című orosz gazdasági-politikai napilap – éppen amiatt, hogy Európa „átmeneti üzemanyagként” tekint a földgázra.

"Idén nagyon kevés új gázkitermelési projektet vagy hosszú távú szállítási szerződést jelentettek be. Meg lehet érteni a vevőket: elég hülyének kell lenni ahhoz, hogy a jelenlegi árak mellett szerződést írjunk alá. A kitermelők tétovázása azonban világosan mutatja, hogy a gázipar világszerte kevéssé bízik a jelenlegi árak stabilitásában, sőt, általában véve nem hisz az ágazat jövőjében. És hogyan hihetik ezt, amikor a gázra úgy tekintenek, mint egy átmeneti üzemanyagra, amelynek összesen 20 éve vagy annál is kevesebbje van hátra? És akkor, amikor a nyugati politikusok és egyre inkább a részvényesek is azt követelik, hogy a vállalatok radikálisan csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátásukat?"

Maaleht: Vita helyett szélturbinákat!

Az észt képes hetilap kioszt mindenkit, aki nem látja az üdvözítő kiutat: „Az a nap, amikor mindannyian egy szélerőműpark részvényesei leszünk, nagyszerű nap lesz, mert végre megértjük, hová tart a világ és miért. Jelenleg a vita nevetséges szintre jutott: meg kellene-e tiltani, hogy a tengerparttól tíz kilométerre szélerőművet állítsanak fel, hogy el ne rontsák a gyönyörű kilátást? Az egyetlen pont, amiben egyetértés van, hogy kevésbé kell szennyeznünk a környezetet: füstfelhők nélkül kell termelnünk villamos energiát, például a szél erejének kihasználásával. Vegyük például Dániát, a szélenergia úttörőjét, amely méretét tekintve Észtországhoz hasonló. Mindig jó tanulni a szomszédoktól.”

Rzeczpospolita: A mi gáztartályaink már tele voltak az áremelkedés előtt

Lengyelország jobban védekezett a gázválság ellen, mint Nyugat-Európa – zárkózik fel hazánk mellé cikkében a Rzeczpospolita.

Az európai tőzsdéken naponta regisztrált, rekordmagasságba szökő gázárakat az orosz Gazprom vállalat intézkedéseinek köszönhetjük – hangsúlyozza a lengyel konzervatív napilap. „Oroszország így kényszeríti az EU-t, hogy további mentességekhez járuljon hozzá az uniós szabályozás alól, hogy a gázirányelv résein átcsúszva növelni tudja a nemrég elkészült Északi Áramlat 2 gázvezetéken keresztül áramló földgáz mennyiségét. Miközben Nyugat-Európa a tél miatt aggódik, és a gáztározók még mindig nem teltek meg, Lengyelország nyugodt lehet. A mi gáztartályaink már tele voltak az áremelkedés előtt, és máshonnan is tudunk gázt vásárolni, mert rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával. Vlagyimir, az átveréses trükködet másokkal csináld!” – fejezi be magabiztos hangnemben a lap, Putyinra és Oroszországra utalva.

