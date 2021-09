Megosztás Tweet



Felminősítette Magyarországot a Moody's Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi "Baa3"-ról egy fokozattal "Baa2"-re javította a magyar államadós-osztályzatot.

A Moody’s ezzel egy időben a tavaly szeptember óta érvényben tartott pozitívról stabilra módosította a magyar szuverén besorolás kilátását.

A döntés indoklásában a cég a felminősítés fő tényezői között kiemelte, hogy a növekedés erőteljesen visszalendült az idei év első felében, és ez is erősítette a magyar gazdaság ellenállóképességét. Mindezt a hatékony költségvetési és monetáris politika is segítette.

A hitelminősítő közölte: megítélése szerint a kilátások – mindenekelőtt a robusztus beruházási lendület miatt – középtávon is erőteljesek.

A cég várakozása szerint a magyar hazai össztermék potenciális növekedése évi 3-4 százalék környékén lesz a következő öt évben.

A Moody's értékelése szerint az erőteljesen visszalendülő növekedés és a szintén erőteljes középtávú kilátások elősegítik az államháztartási konszolidációt és az államadósság-teher csökkentését, alátámasztva a magyar költségvetési helyzet erősségét.

A hitelminősítő az államadós-besorolás javítása mellett az eddigi "A2"-ről egy fokozattal "A1"-re emelte a kereskedelmi adósok forint- és devizaadósságára adható besorolások felső határát.

A Moody's elemzése szerint a magyar forintadósság-besorolási országplafon és a szuverén adósosztályzat közötti négyfokozatnyi különbség a magyar gazdaságon belüli mérsékelt kormányzati jelenlétet, a kormányzati lépések erőteljes kiszámíthatóságát, a kulcsfontosságú intézmények megbízhatóságát, valamint a mérsékelt politikai kockázatot és a robusztus külső sérülékenységi profilt tükrözi.

A Moody's hangsúlyozza, hogy a devizaadós-besorolási plafon megegyezik a forintkötelezettségek felső osztályzati határával.

A magyar költségvetési és makrogazdasági politikát rendszeresen értékeli az Európai Bizottság, és az EU-hoz kötődő erőteljes kereskedelmi-beruházási kapcsolatok a Moody's megítélése szerint minimálisra csökkentik az átutalási és konvertibilitási korlátozások kockázatát – áll a felminősítéshez fűzött elemzésben.

A Moody's kiemeli, hogy

a koronavírus-járvány miatt a magyar hazai össztermék tavaly 5 százalékkal csökkent, vagyis kisebb mértékben, mint az Európai Unió egésze, amelynek gazdasági teljesítménye átlagosan 5,9 százalékkal esett vissza 2020-ban.

A Moody's véleménye szerint a magyar gazdaság középtávú kilátásait a 2025-ig tartó előrejelzési időszakban a magas beruházási ráták támasztják alá, és ez egyrészt azt tükrözi, hogy Magyarország vonzó a külföldi befektetők számára, másrészt azt, hogy a magyar kormány növekedésbarát gazdaságpolitikát folytat, beleértve alacsony társasági adót és a munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulásainak folyamatos csökkentését.

A magyar gazdaságban tavaly a GDP-érték 27,6 százalékának felelt meg a beruházási ráta, vagyis magasabb volt, mint a 22 százalékos uniós átlag – hangsúlyozza elemzésében a hitelminősítő.

A Moody's kiemeli azt is, hogy tavaly egyetlen nagyberuházási programot sem töröltek Magyarországon, így az autóipari kapacitásbővítő beruházásokat és a zöldmezős programokat sem.

A cég közölte: azzal számol, hogy 2021-2025 között a GDP 0,3 százalékának megfelelő nettó pozitív külföldi működőtőke-beáramlás valószínűsíthető a magyar gazdaságban.

A hitelminősítő közölte:

várakozása szerint Magyarország a "Baa" besorolási kategórián belül azon kevés szuverén adós között lesz, amelyeknek a 2020-2023-as időszakban sikerül csökkenteniük GDP-arányos államadósság-rátájukat.

A Moody's előrejelzése azt valószínűsíti, hogy a magyar államadósság-ráta csaknem 4 százalékponttal a hazai össztermék 76,7 százalékára csökken, emellett szűkülni fog a különbség magyar adósságráta és a többi "Baa2" besorolású szuverén adós adósságrátájának jórészt stabil, 65 százalék körüli mediánja között.

Az erőteljes jövedelmi bázis alapján ugyanakkor a bevételekhez mért 184,9 százalékos magyar adósságráta kedvező a "Baa2" besorolású többi szuverén adós mediánjával összemérve, ez ugyanis 285,3 százalék - hangsúlyozza elemzésében a Moody's Investors Service.

A Moody's által pénteken bejelentett felminősítés nyomán több év után először mindhárom globális piacvezető hitelminősítő azonos államadós-osztályzattal és besorolási kilátással tartja nyilván Magyarországot.

A Moody's új, "Baa2" szintű magyar osztályzata a másik két nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Standard & Poor's módszertanában "BBB"-nek felel meg.

A Fitch és az S&P már két éve a jelenleg is érvényes "BBB"-re javította a magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi "BBB mínusz"-ról, így a Moody's a másik két hitelminősítőnél a pénteken Londonban bejelentett felminősítés előtt ennél egy fokozattal alacsonyabb besorolást tartott érvényben Magyarországra.

A Moody's pénteken az eddigi pozitívról stabilra módosította a magyar osztályzat kilátását. A Fitch és az S&P is stabil kilátást tart érvényben a magyar besorolásokra.

Az MNB üdvözli a Moody's döntését

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) üdvözli a Moody's kedvező értékelését, mellyel Baa3-as szintről Baa2-es szintre javította Magyarország adósbesorolását – közölte a jegybank az MTI-vel a nemzetközi hitelminősítő pénteken éjjel kiadott felminősítése után.

Ahogyan a jegybank korábban már több alkalommal jelezte, Magyarország megérett az újabb felminősítésre, amelyet a koronavírus válság utáni gyors gazdasági helyreállás és a pénzügyi stabilitás megőrzése is indokol – emelte ki az MNB a közleményében.

Az adósbesorolás javításában a jegybank szerint fontos tényező volt, hogy a magyar gazdaság 2021 első fél évében sikeresen újraindult.

A GDP gyors helyreállását a fiskális és a monetáris politika is hatékonyan segítette. A hitelminősítő várakozása szerint az erős középtávú növekedési potenciál a fiskális konszolidációt is támogatni fogja – írták.

Hozzátették, hogy a Magyar Nemzeti Bank a törvényi mandátumával összhangban továbbra is minden lehetséges eszközével őrzi az árstabilitást és a pénzügyi stabilitást, valamint támogatja Magyarország fenntartható növekedését. Az MNB bízik abban, hogy a hitelminősítők újabb felminősítésekkel ismerik el a magyar gazdaság fundamentumainak érdemi, fenntartható javulását a jövőben.

Az MNB álláspontja szerint a hitelminősítő 2020 szeptemberében megítélt pozitív kilátásának felminősítésre váltása időszerű volt.

A magyar gazdaság ellenállónak bizonyult a koronavírus válság során, míg a GDP helyreállása nemzetközi összevetésben is a legdinamikusabbak közé tartozik.

Felidézték, hogy a kedvező makrogazdasági folyamatok közül a Moody's a válság után visszatérő erős gazdasági növekedést emelte ki, melyet a fiskális és a monetáris politika is hatékonyan támogatott. Magyarország bruttó államadóssága a tavalyi 80 százalék körüli GDP-arányos szintről idén várhatóan újra csökkeni fog, és a következő években tovább mérséklődhet. A hitelminősítő kiemelte, hogy ezzel Magyarország azon kevés hasonló minősítésű ország között helyezkedik el, mely 2020 és 2023 között csökkenteni tudja az adósságrátáját.

Az újrainduló gazdasági növekedés mellett az ország államadóssága a hasonló besorolású országok szintjére csökkenhet az elkövetkezendő években. Emellett az államadósság szerkezete is fokozatosan javult az elmúlt évek során, erősödött a belföldi szereplők, azon belül is a lakosság szerepe az államháztartás finanszírozásában. A kamatkiadások bevételekhez mért aránya továbbra is a hasonló besorolású országok szintje alatt van, ami már az idei évtől támogathatja a fiskális konszolidációt.

A hitelminősítő szerint az átlagos gazdasági növekedés a pandémia után a következő években tartósan 3-4 százalék közötti szinten stabilizálódhat, melyet a magas beruházási ráta támogat.

A Moody's közleményében azt is kiemelte, hogy Magyarország hitelminősítése tovább javulhat, amennyiben hatékonyan sikerül végrehajtani az – MNB által is szorgalmazott – versenyképességjavító intézkedéseket.

E kedvező változásokhoz az MNB az inflációs cél fenntartható elérésének irányába tett monetáris politikai lépéseivel, illetve a gazdasági növekedést és az ország külső sérülékenységének csökkentését támogató egyéb programjával aktívan hozzájárult. Ezen intézkedések megalapozták, hogy hazánk az Európai Unión belül az egyik leggyorsabb gazdasági helyreállást mutatta fel, és a turbulens globális környezetben sikerült megőrizni a hazai pénzügyi piacok és közvetítőrendszer stabilitását, a vállalati és lakossági hitelezés folyamatos bővülését - írta közleményében a jegybank.

Az MNB pozitív hitelminősítési pályára számít a jövőben is mindhárom nagy hitelminősítő esetében. Az intézmények által kiemelten figyelt tényezők közül a kedvezőbbé váló növekedési kilátások, a külső sérülékenység folyamatos mérséklődése, az államadósság ismételt csökkenése, a fiskális folyamatok konszolidációja, valamint a versenyképesség és a hazai pénzügyi rendszer erősödése egyaránt hozzájárulhat Magyarország hitelminősítésének további javulásához.

Századvég: Meglepetésnek tekinthető a Moody's felminősítése



A Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője szerint mindenképpen meglepetésnek tekinthető, hogy a Moody's felminősítette Magyarországot.

„Bár már egy éve pozitív kilátás volt érvényben, de a vírushelyzetre való tekintettel arra lehetett számítani, hogy felminősítés csak később, fél vagy egy év múlva következik be, ha egyáltalán bekövetkezik”

– írta Regős Gábor a hitelminősítő péntek éjjel közzétett értékeléséhez fűzött, MTI-nek küldött kommentárjában.

Kiemelte, hogy a Moody's döntésével a három nagy hitelminősítőnél a magyar besorolás azonos szinten van.

A Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő pénteken az eddigi "Baa3"-ról egy fokozattal "Baa2"-re javította a magyar államadós-osztályzatot, egyúttal a tavaly szeptember óta érvényben tartott pozitívról stabilra módosította a magyar szuverén besorolás kilátását.

Regős Gábor kifejtette: a felminősítést a hitelminősítő alapvetően két tényezővel indokolta, egyrészt a válságból való gyors kilábalással, melynek kapcsán kiemelték, hogy a magas beruházási ráta a következő években is segítheti a növekedést. A beruházások tartósan magas volumenéhez hozzájárulhat az alacsony társasági adókulcs, a növekedés-barát gazdaságpolitika, illetve az, hogy Magyarország vonzó befektetési célpont. A másik tényező az, hogy a Moody's a következő években növekvő fiskális fegyelmet vár, így a GDP-arányos államadósság ismét csökkenésnek indulhat.

Ahhoz, hogy a magyar adósságbesorolásban további felminősítés következzen be gyorsabban csökkenő adósságra, illetve fokozódó versenyképességre van szükség, míg leminősítés – amelyet a hitelminősítő nem tart valószínűnek – ezzel ellentétes folyamatok, illetve az uniós pénzek tartós visszatartása esetén következhet be – írta a Századvég szakértője.

